На Харьковщине погиб российский доброволец 'Леший', воевавший за Украину

В боях на Харьковщине погиб российский доброволец с позывным "Леший". Он получил смертельные ранения, когда бросился на помощь раненому побратиму.

Видео дня

О гибели "Лешего" сообщили в Легионе "Свобода России", в составе которого он воевал за Украину. Там заявили, что боец принял смерть как истинный воин.

"С прискорбием сообщаем, что во время выполнения боевого задания на Харьковщине, погиб наш друг и побратим, "Леший". Лучшие из нас уходят в небесное воинство, а мы остаёмся здесь продолжать их дело", – отмечено в сообщении.

В Легионе "Свобода России" также приоткрыли обстоятельства гибели добровольца.

"Наш близкий друг и боевой брат "Леший" погиб в бою, как истинный воин. В наиболее тяжелых условиях он не бросил побратима на произвол судьбы. Когда тот получил ранение – пришел ему на помощь. Он бился за то, во что верил и мы никогда этого не забудем! Он всегда был верным товарищем на которого можно положиться, не дрожал перед лицом опасности и смело шел в бой. Мы запомним его как человека с добрым сердцем и острым умом, всегда готового прийти на помощь", – заявили побратимы павшего воина.

Они также пообещали отомстить за гибель "Лешего" и помочь Украине добыть победу, за которую он отдал жизнь.

Напомним, ранее стало известно, что в Курской области погиб грузинский доброволец из спецподразделения "Тбилиси". Георгий Роинишвили был заместителем командира этого подразделения.

Также в начале октября сообщалось, что на войне погиб россиянин Ильдар Дадин, воевавший за Украину в составе Легиона "Свобода России". Он был олицетворением антипутинских протестов и первым, кого в РФ осудили и посадили в тюрьму за "неоднократное нарушение установленного порядка организации или проведение митинга".