На Харьковщине пограничники обезвредили еще два вражеских FPV-дрона. Фото

Украинские пограничники обезвредили еще два вражеских FPV-дрона в Харьковской области. Они пройдут процедуру разминирования и доукомплектования.

Об этом сообщает Госпогранслужба в субботу, 2 марта. Там также отметили, что впоследствии эти FPV-дроны "будут возвращены предыдущим владельцам".

"Пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная Граница" продолжают эффективно противодействовать вражеским беспилотникам", – говорится в сообщении пограничников.

Два из них были обезврежены в Харьковской области бойцами 15 мобильного пограничного отряда с помощью эшелонированной системы противодействия вражеским БПЛА, в которую входят средства радиоэлектронной борьбы и антидроновые ружья.

Как сообщал OBOZ.UA, чешский миллиардер Ян Барта решил помочь со сбором средств на FPV-дроны для Сил обороны Украины. За каждый репост своего сообщения он пообещал отправить 100 долларов на счет проекта Nemesis, который собирает деньги на 10 тысяч FPV для Украины.

Напомним, в Министерстве цифровой трансформации Украины призвали граждан собирать дома FPV-дроны для фронта. Там отметили, что в то время, когда в стране развивается производство БПЛА, а компании набирают обороты, каждый может присоединиться к уничтожению оккупантов, даже находясь в тылу.

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