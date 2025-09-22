На Харьковщине полицейские эвакуировали волонтера, которая подорвалась на взрывном устройстве: получила многочисленные травмы. Фото и видео

В Харьковской области правоохранители спасли 45-летнюю волонтерку, которая получила тяжелые ранения после подрыва на взрывном устройстве. Инцидент произошел 21 сентября в прифронтовом Купянске, где продолжаются активные боевые действия и сохраняется высокая минная опасность.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области. По предварительным данным, женщина случайно наступила на неизвестный предмет на ступеньках одной из школ.

Раздался взрыв, в результате которого она получила многочисленные травмы ног, в том числе взрывное ранение и перелом. Полицейские оперативно прибыли на место, оказали первую помощь, эвакуировали пострадавшую в более безопасный район и передали медикам.

Впоследствии женщину доставили в больницу для оказания неотложной помощи.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Полиция призывает жителей и волонтеров быть максимально осторожными на территориях, где ведутся или велись боевые действия. Не приближайтесь к подозрительным предметам и при малейшем подозрении сразу звоните на линии "101" или "102".

Стоит отметить, что российские войска постоянно пытаются прорваться диверсионно-разведывательными группами в Купянск Харьковской области. Такие группы обычно состоят из 2-5 человек и действуют под видом гражданских, но Силы обороны Украины отражают эти атаки.

На днях президент Владимир Зеленский заявил, что в Купянске идут ожесточенные бои и там есть успехи украинских войск, а в пределах города проходят контрдиверсионные мероприятия, во время которых защитники выявляют и уничтожают вражеские силы.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 сентября командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал, что в Купянске идут тяжелые уличные бои с российскими ДРГ. ВСУ повторно повредили газотранспортную трубу, по которой оккупанты переправлялись через реку Оскол.

