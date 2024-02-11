На Харьковщине после вражеской атаки из-под завалов достали тело женщины. Фото

Вечером 10 февраля российские войска нанесли массированные авиаудары по селу Водяное Купянского района Харьковщины. Вскоре там из-под завалов одного из жилых домов спасатели достали тело погибшей 56-летней женщины.

Также ранение получил 58-летний мужчина, ему помощь оказали на месте. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Отмечается, что враг ударил по селу управляемыми авиабомбами. В результате обстрела были полностью разрушены два жилых дома и по меньшей мере семь домовладений повреждены.

Глава ОВА Олег Синегубов добавил, что этот обстрел произошел около 20:20 в субботу. За пределами села под вражеский огонь попало фермерское хозяйство, на территории которого разрушены пять складских зданий и повреждена сельскохозяйственная техника.

Уже во время поисково-спасательной операции специалисты ГСЧС извлекли из-под завалов в селе тело погибшей женщины 1969 года рождения.

В Ольховатской территориальной громаде уточнили, что жертвой российских авиаударов по Водяному 10 февраля стала местная жительница Нинель Николаевна Серебрякова.

"Выражаем слова соболезнования родным и близким Нинель, разделяем боль и склоняем головы в глубокой скорби! Царство небесное и светлая память!" – отметили в ведомстве.

В то же время жителей в очередной раз призвали воспользоваться возможностью уехать в более безопасные места.

"Не медлите и не подвергайте себя и своих близких опасности! Эвакуация это не сложность, а необходимость сегодняшнего дня, которая спасет жизнь! – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове 11 февраля объявлен День траура по жертвам дроновой атаки, которую оккупанты устроили накануне. Вражеские "Шахеды" унесли жизни двух семей, в том числе трех несовершеннолетних детей.

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