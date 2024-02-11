В Харькове объявлен День траура по погибшим от атаки армии России: жертвами стали две семьи

В Харькове 11 февраля объявлен День траура по жертвам российской атаки, которую захватчики устроили накануне. Вражеские "Шахеды" забрали жизни двух семей.

Всего погибли семь человек, трое из них – дети. Об этом написал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Сегодня, 11 февраля, в Харькове объявлен День траура. Оккупанты жестоко отобрали жизни семерых людей. Две семьи, трое мальчиков... Вечная память всем невинным жертвам этой войны. Мы не забудем. И не простим", – подчеркнул он.

В результате атаки дронов на нефтебазу в Харькове в ночь на 10 февраля в частном секторе вблизи вспыхнул масштабный пожар. Дотла сгорели 15 частных домов. Эвакуировать удалось более полусотни человек.

А вот двум семьям, жившим в сгоревших домах, спастись не удалось. Среди них – супруги Путятины, 35-летняя Ольга (прокурор Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры, на момент гибели находилась в декретном отпуске) и 38-летний Григорий, и трое их маленьких детей: 7-летний Алексей, 4-летний Михаил и 10- месячный Павел. Все пятеро сгорели заживо, от тела самого маленького мальчика не осталось ничего.

В другом доме погибли муж и жена. Светлане Манойло было 65 лет, ее мужу Анатолию – 66.

Напомним, в ночь на 11 февраля захватчики снова атаковали Украину "Шахедами". Всего оккупанты запустили 45 дронов-камикадзе: силы ПВО уничтожили 40 из них в пределах Николаевской, Херсонской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Винницкой, Житомирской и Киевской областей.

Большинство "Шахедов" уничтожено на юге Украины: 18 над Николаевской, четыре – над Одесской, по одному над Днепропетровской, Кировоградской и Винницкой областями.