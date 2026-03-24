На Харьковщине российский дрон попал в электропоезд: погиб человек, есть пострадавшие. Фото

Рано утром 24 марта российские оккупанты попали дроном в электропоезд на Харьковщине. В результате атаки погиб один человек и есть пострадавшие.

Видео дня

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Правоохранители начали досудебное расследование.

"24 марта около 05:20 зафиксировано прямое попадание в электропоезд сообщением Слатино – Харьков", – говорится в сообщении.

Враг не прекращает терроризировать гражданских

По предварительным данным, российские войска нанесли удар FPV-дроном, который попал в вагон поезда на станции Слатино.

Из-за травм, несовместимых с жизнью, погиб 61-летний пассажир. Машинист поезда и его помощник получили острую реакцию на стресс. На месте работают все экстренные службы.

Под процессуальным руководством Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области открыто досудебное расследование по факту военного преступления, приведшего к гибели человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в ночь на 24 марта РФ нанесла комбинированный удар по Запорожью в ночь на 24 марта. В результате атаки, есть погибший и пострадавшие. Повреждены шесть многоквартирных и два частных дома, магазин, нежилые сооружения и объект промышленной инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 марта российская армия нанесла удары по Полтавщине. Враг применил дроны-камикадзе и баллистические ракеты. В результате вражеской атаки погибли два человека, многие получили ранения. Зафиксированы повреждения жилых домов и гостиницы. На месте прилета возникли пожары.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!