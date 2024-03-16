На Харьковщине в результате вражеской атаки поврежден объект критической инфраструктуры

В Харьковской области в результате атаки дронов-камикадзе поврежден объект критической инфраструктуры в Казачьей Лопани. Также враг обстреливал регион из артиллерии и минометов и наносил авиационные удары по мирным населенным пунктам.

Повреждения в разных уголках региона получили жилые дома и больница, уничтожено общежитие, ранены гражданские. Подробности сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По данным Харьковской ОВА, за прошедшие сутки под артиллерийскими и минометными обстрелами вражеских войск оказались около 20 населенных пунктов региона, в частности, Амбарное, Строевка, Стрелечья, Двуречная, Берестово.

Авиационные удары получили населенные пункты Барановка, Золочев, Покаляное, Петропавловка, Синельниково.

Атаковали захватчики Харьковщину также и дронами-камикадзе. Как рассказал Синегубов, в результате атаки "Шахеда" около 02:25 в селе Казачья Лопань Харьковского района повреждения получил объект критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших.

В Бугаевке Чугуевского района вечером 15 марта в результате вражеских обстрелов вспыхнул пожар в хозяйственноЙ постройке. О пострадавших не сообщалось.

В Охримовке того же района в результате атаки дрона ранения получили двое мужчин, 48 и 35 лет.

По Золочеву Богодуховского района захватчики накануне ударили баллистической ракетой "Искандер-М".

"Повреждены 16 частных домов, помещение больницы. Уничтожено здание общежития, четыре автомобиля бригады скорой, четыре легковых автомобиля. Без пострадавших", – рассказал Синегубов.

В Синельниково Чугуевского района в результате удара управляемой авиабомбой повреждения получил частный дом. Без пострадавших.

В полиции Харьковской области сообщили, что правоохранители на местах попадания документируют последствия очередных военных преступлений российских захватчиков.

Напомним, утром 16 марта в Воздушных силах ВСУ рассказали, что оккупанты ночью запустили по Украине 2 "Шахеда". Оба дрона сбили силы ПВО в пределах Харьковской области.

А днем 15 марта захватчики ударили баллистическими ракетами по Одессе. До конца суток, по данным главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, было известно о 20 погибших (среди которых медик и спасатель ГСЧС) и 55 раненых. В больницах на 23:00 15 марта находились 42 человека. Девять человек – в тяжелом состоянии.

16 марта в Одессе объявлен День траура.