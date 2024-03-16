Оккупанты ночью запустили по Украине 2 'Шахеда', оба дрона сбили силы ПВО

В ночь на 16 марта российские захватчики запустили по Украине два дрона-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили оба.

Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. Цели прекратили существование в пределах Харьковской области.

"В ночь на 16 марта 2024 года Силами обороны Украины уничтожены 2 из 2 ударных БпЛА типа "Shahed" на Харьковщине", – говорится в сообщении.

Напомним, ночью накануне, 15 марта, захватчики запустили по Украине 27 "Шахедов" и восемь ракет. Силы ПВО сбили все дроны.

А днем 15 марта оккупанты ударили баллистическими ракетами по Одессе. До конца суток, по данным главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, было известно о 20 погибших (среди которых медик и спасатель ГСЧС) и 55 раненых. В больницах на 23:00 15 марта находились 42 человека. Девять человек – в тяжелом состоянии.

16 марта в Одессе объявлен День траура.