На Харьковщине введут принудительную эвакуацию еще из 18 сел из-за обстрелов РФ: что известно

В Харьковской области планируют в ближайшее время ввести принудительную эвакуацию семей с детьми еще из 18 сел. Речь идет о населенных пунктах Великобурлукской и Вильховатской громад Купянского района.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на своем официальном Telegram-канале в четверг, 29 февраля. По его словам, в этих 18 селах проживают семьи со 161 ребёнком.

Глава ОВА отметил, что этот вопрос будет подниматься на Совете обороны области.

"Будем рассматривать вопрос об обязательной эвакуации принудительным способом детей из Великобурлуцкой и Вильховатской громад. Речь идет о 161 ребенке. С начала года из Купянского направления мы эвакуировали несколько тысяч человек. В планах – эвакуировать с опасных территорий еще более тысячи человек", – сказал Синегубов.

Люди, проживающие в этих 18 населенных пунктах, ежедневно рискуют жизнями, ведь российские оккупанты используют весь арсенал оружия: артиллерию, БПЛА, минометы, авиацию.

В то же время в ОВА планируют ввести обязательную эвакуацию в 57 населенных пунктах Великобурлукской, Вильховатской, Кондрашовской, Куриловской громад. Там проживают 1082 ребенка.

Синегубов добавил, что в процесс эвакуации вовлечены около 20 волонтерских организаций областного координационного центра. Волонтеры и международные организации оказывают помощь, сопровождение и жилье на первое время.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Авдеевка Донецкой области, который сейчас находится под российской оккупацией, осталось около 700 мирных жителей. Эти люди отказались выезжать из населенного пункта, пока он находился под контролем Сил обороны Украины.

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