Отказались выезжать: в полиции сказали, сколько людей осталось в Авдеевке

В городе Авдеевка Донецкой области, который сейчас находится под российской оккупацией, осталось около 700 мирных жителей. Эти люди отказались выезжать из населенного пункта, пока он находился под контролем Сил обороны Украины.

Об этом в эфире "Радио Свобода" сказал инспектор отдела коммуникаций Национальной полиции в Донецкой области и участник эвакуационного отряда "Белый ангел" Павел Дяченко. "Это не стопроцентная информация, но мы понимаем, что около 700 жителей оставались в Авдеевке", – отметил он.

По словам Дяченко, во время регулярного общения с украинскими правоохранителями никто из жителей Авдеевки открыто не поддерживал Россию и оккупантов.

"Когда полицейский экипаж "Белых ангелов" каждый день общался с людьми, эвакуировал, помогал, привозил гуманитарку, никто лично в глаза не говорил, что они ждут Россию. Нет, просто кто-то молча принимал гуманитарку или что-то другое", – отметил он.

Дяченко также прокомментировал кадры, которые в последние дни распространяют в сети россияне, где жители Авдеевки встречают оккупантов, которые уничтожили их город. "Это не массовое явление", – сказал инспектор.

Стоит отметить, что до полномасштабного вторжения России в Украину в Авдеевке проживало чуть более 30 тысяч человек.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты после захвата Авдеевки, которую прежде превратили в руины своими бомбардировками, отыскали в городе сторонников "русского мира". Одна из жительниц на камеу пропагандистов заявила о ненависти к воинам ВСУ и о том, как ждала прихода захватчиков из РФ.

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