На Харьковском направлении оккупанты пытаются отбить позиции, которые потеряли в течение последних недель, – военный

Силам обороны Украины за последние две недели удалось выбить российских оккупантов из ряда позиций на Харьковском направлении и надежно занять их. В настоящее время войска РФ пытаются штурмовать эти участки, чтобы снова захватить.

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Также они пытаются удержать те позиции, которые захватил в мае. Об этом в эфире "Суспильного" рассказал Юрий Федоренко – командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко.

"Враг постоянно пытается вернуть эти позиции штурмовыми действиями, оперативно пополняя свои резервы. Поэтому боевые действия на текущий момент чрезвычайно насыщенны", – отметил он.

Его заместитель Олесь Маляревич добавил, что в последние дни силами 92-й бригады и других подразделений была деоккупирована часть территорий. Защитники предприняли правильные тактические шаги, захватили несколько необходимых посадок вблизи Глубокого. Там и в самом селе идут бои за каждый дом.

"Они считали Глубокое своим, двигались на Липцы, сейчас Глубокое под вопросом", – сказал военный.

Бойцы подчеркнули, что разрешение партнеров Украины на использование их вооружения по территории России дает свои результаты: агрессор уже не может чувствовать себя в безопасности на уровне государственной границы. По словам Юрия Федоренко, в Волчанске дальнейшего продвижения российской армии нет. Однако динамика ведения боевых действий и применения врагом авиации там остается очень высокой.

"Это обуславливается работой наших средств противовоздушной обороны, которых, к сожалению, нет в достаточном количестве для того, чтобы в полной мере зеркально перекрывать воздушное пространство, как это делает РФ", – пояснил командир "Ахиллеса".

По состоянию на утро 18 июня, продолжались две вражеские атаки в районе Волчанска. За предыдущие сутки на Харьковском направлении войска РФ потеряли 168 солдат, из них 55 – безвозвратно. Силы обороны уничтожили российский танк, боевую бронированную машину и два автомобиля, поразили 16 укрытий личного состава и склад БК.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ISW, российское командование враг продолжает перебрасывать подкрепление на Харьковское направление. Речь идет об оккупантах из бригады морской пехоты, которые до этого базировались под Донецком.

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