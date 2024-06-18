Оккупанты проводят штурмы в районе Волчанска, на Северском направлении с начала суток горячее всего – Генштаб

С начала текущих суток на фронте в Украине произошло уже 33 боевых столкновения. Горячее всего – на Северском направлении, где Силы обороны отбили уже восемь попыток продвижения оккупантов, еще одна битва продолжается.

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Также продолжаются две атаки врага в районе Волчанска. Ситуация контролируема, сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 10:00 18 июня в Facebook.

Также, с севера россияне нанесли уже два авиационных удара с применением четырех управляемых авиабомб, запустили 20 дронов-камикадзе, совершили около 600 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация по направлениям

Харьковское направление. Продолжаются две атаки оккупантов в районе Волчанска. За вчерашние сутки на Харьковском направлении захватчики потеряли 168 человек живой силы, из них 55 – безвозвратно. Уничтожен один российский танк, одна боевая бронированная машина и два автомобиля. Поврежден еще один танк, артиллерийская система и автомобиль. Поражены 16 укрытий личного состава врага и один склад с боеприпасами.

Купянское направление. С начала суток происходят четыре боевых столкновения, в том числе вблизи Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового. Ситуация находится под контролем наших защитников.

Лиманское направление. Произошли две безрезультатные атаки противника вблизи населенных пунктов Макеевка и Терны. Еще два боя продолжаются в районе Грековки.

Северское направление. С начала суток самое жаркое – здесь уже произошло девять боестолкновений. В частности, успешно отражены восемь попыток оккупантов продвинуться вблизи Верхнекаменского, Выемки и Раздолевки. В районе населенного пункта Выемка боевое столкновение продолжается.

Краматорское направление. Противник не прекращает попыток продвинуться в микрорайон Новый города Часов Яр, где сейчас происходит бой.

Покровское направление. Ситуация напряженная. Агрессор пытается вклиниться в нашу оборону Новоалександровки, Евгеньевки и Новоселовки Первой. Из семи боевых столкновений в этот день четыре украинских защитника отбили, три – еще продолжаются. Ситуация под контролем сил обороны Украины.

Вчера враг потерял здесь 318 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожены боевая бронированная машина, четыре пушки и четыре авто противника.

Времевское направление. Защитники дали отпор одному штурму россиян – вблизи населенного пункта Новодаровка. Бой у Урожайного продолжается.

Ореховское направление. Оккупанты неудачно атаковали украинские позиции в районе Новоданиловки.

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