На Херсонщине из-за российского обстрела пострадал волонтер

Украинский волонтер попал под российский обстрел в прифронтовом населенном пункте Херсонской области. Из-за действий военных преступников мужчина получил ранение.

Это произошло вечером 5 мая. О состоянии пострадавшего сообщила Херсонская областная военная администрация.

Отмечается, что 50-летний волонтер попал под вражеский огонь на окраине села Львово в Бериславском районе на правом берегу Днепра.

Утром в понедельник мужчина обратился в больницу, где у него диагностировали взрывную травму и обломочное ранение плеча.

"Пострадавшему оказали необходимую медпомощь. В дальнейшем он будет лечиться амбулаторно", – подчеркнули в Херсонской ОВА.

В ведомстве добавили, что за прошедшие сутки войска РФ также обстреливали Приднепровское, Инженерное, Садовое, Антоновку, Веселое, Берислав, Качкаровку, Дорожное, Кизомис, Велетенское, Днепровское, Ивановку, Красный Маяк, Змиевку и сам Херсон.

Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повредив пять многоэтажек и шесть частных домов.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 мая российские военные преступники сбросили с БПЛА взрывчатку на учебное заведение в Бериславе Херсонской области. В помещении возник пожар.

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