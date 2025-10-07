На Херсонщине российские командиры отбирают банковские карточки у солдат, чтобы те не сбежали – 'Атеш'

На Херсонском направлении российские командиры принудительно забирают у подчиненных банковские карточки. Такие действия связывают со стремлением предотвратить массовые побеги личного состава перед отправкой в Донецкую область.

Об этом сообщает Telegram-канал движения сопротивления "Атеш", ссылаясь на своего агента, который служит в 205 отдельной мотострелковой бригаде. По его словам "командир роты собрал банковские карточки у всех подчиненных, чтобы лишить их возможности пользоваться собственными средствами".

Ротный категорически запретил подчиненным рассказывать кому-то об этом, угрожая "обнулить" тех, кто сообщит о случае. Также пообещал вернуть все карточки после передислокации.

В движении "Атеш" заявили, что российское командование "видит в своих военных лишь расходный материал" и применяет незаконные методы, чтобы удержать их на фронте. Активисты призвали военнослужащих не мириться с беззаконием.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что с 1 октября в России начался осенний призыв – в ряды армии страны-агрессора планируют призвать 135 тысяч человек. Многих из них в итоге заставят подписать контракт, что позволит отправить новое "мясо" на преступную войну против Украины. Именно контрактники оккупационных войск сейчас на полную ощутили на себе, что творится во "второй армии мира".

Также напомним, российская армия понесла колоссальные потери в войне против Украины в течение 2025 года. За 8 месяцев этого года потери России составили более 281 тысячи военных убитыми, ранеными или пропавшими без вести. Такие цифры фиксируются впервые и выглядят действительно ошеломляюще.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!