На Херсонском направлении российских пехотинцев отправили прямо через замерзшую реку. Видео

На Херсонском направлении двое российских военных пытались пересечь реку, однако потерпели неудачу. Один из них почти сразу отправился на дно.

Неудачную попытку оккупантов добраться на другой берег заметили бойцы 34-й отдельной бригады береговой обороны. С помощью дрона инцидент сняли на видео.

По словам бойцов, оба захватчика оказались в воде вместе с тяжелой амуницией. Снаряжение значительно усложнило им возможность выбраться на поверхность.

На обнародованных кадрах заметно, что одного из оккупантов почти сразу потянул на дно бронежилет, поэтому тот начал тонуть.

Другой военный едва не погиб в воде. Он потерял свое оружие, однако таки выбрался из реки и побежал к берегу.

Напомним, командование российского оккупационного войска отправило личный состав на штурм, не обеспечив теплой одеждой. Из-за морозов в Украине ситуация в подразделениях резко ухудшилась.

Также OBOZ.UА сообщал, Россия продолжает пополнять свои войска на юге Украины за счет так называемого "спецконтингента". К штурмовым подразделениям планируют привлечь более тысячи человек, среди которых бывшие заключенные и люди с тяжелыми заболеваниями.

