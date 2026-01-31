Россия готовит штурмовые подразделения из заключенных и больных гепатитом С: что известно

Россия продолжает пополнять свои войска на юге Украины за счет так называемого "спецконтингента". К штурмовым подразделениям планируют привлечь более тысячи человек, среди которых бывшие заключенные и люди с тяжелыми заболеваниями.

Такие действия свидетельствуют об остром дефиците подготовленного личного состава в армии РФ. Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

В частности, российские войска планируют привлечь более 1 300 человек из спецконтингента для укомплектования штурмовых подразделений на южном направлении.

По его словам, речь идет о бывших заключенных, а также лиц, больных гепатитом С. Соответствующие планы касаются соединений российской группировки войск "Восток" и должны быть реализованы в течение января 2026 года.

"Россияне бросают на южный фронт в штурмовые подразделения больных гепатитом С и лиц из состава спецконтингента – заключенных", – отметил Волошин.

Спикер подчеркнул, что этих людей российское командование использует именно в штурмовых подразделениях, которые несут наибольшие потери во время боевых действий. Личный состав формируют из разных регионов Российской Федерации.

"Этот личный состав будет выделяться из состава московского и центрального российских военных округов", – добавил спикер.

Как сообщал OBOZ.UA, среди военнослужащих армии РФ, которые служат на направлении Старомайорское – Старомлиновка Донецкой области, наблюдается учащение заболеваний ВИЧ/СПИДом и вирусом гепатита С. В связи с этим оккупанты несут значительные потери.

