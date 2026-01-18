Командование российского оккупационного войска отправило личный состав на штурм, не обеспечив теплой одеждой. Из-за морозов в Украине ситуация в подразделениях резко ухудшилась.

Об этом рассказали в Telegram-канале 16-го армейского корпуса ВСУ. По данным военных, оккупанты не в состоянии выполнять боевые задачи.

Командование 83-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии 6 общевойсковой армии, которое действует вблизи Амбарного (Харьковская область) и Мелового (Луганская область), направило оккупантов на штурм без теплой одежды. После похолодания личный состав оказался неготовым к выполнению задач.

Из-за этого в оккупационных подразделениях резко возрастает количество больных, также известно о случаях отморожения рук и ног. Из-за невозможности эвакуации россияне требуют доставить антибиотики непосредственно на линию соприкосновения, однако нужных лекарств в достаточном количестве нет.

Как сообщал OBOZ.UA, российский оккупант Артем Ульянов, который приехал из Краснодара убивать украинцев, пожаловался на скотское отношение своего командования. По словам военного преступника, командиры угрожали ему убийством за то, что он просил сбросить с дрона воды.

Кроме того, на временно оккупированных территориях Запорожской области российские военные планируют лечить раненых в гражданских больницах. Под давлением они заставляют руководство медучреждений заключать контракты с министерством обороны страны-агрессора России.

