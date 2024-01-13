На Хмельнитчине силы ПВО уничтожили вражескую воздушную цель во время атаки РФ

На Хмельниччине во время российской массированной атаки утром 13 января сбили воздушную цель. Разрушений и пострадавших, к счастью, нет.

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Об этом сообщили в Хмельницкой областной военной администрации по состоянию на 9:03 утра. Там отметили, что в области во время очередного воздушного нападения работала ПВО.

"Сегодня утром, во время отражения атаки противника, работали наши силы ПВО, есть уничтожение воздушной цели в пределах Хмельницкой области. По имеющейся информации, объекты критической инфраструктуры и гражданское население не пострадали. Спасибо нашим ВСУ!" – говорится в сообщении ОВА.

Напомним, около 05:30 в Украине объявили тревогу, которая была отменена только после 8 часов утра. Российские Ту-95МС совершили пуски крылатых ракет Х-101/555/55 из района Каспийского моря, также враг атаковал ракетами других типов и поднял в воздух МиГи.

В ряде регионов работала ПВО, взрывы прогремели на Полтавщине, Ривненщине, в Ивано-Франковске, Чернигове, Кропивницком, Кременчуге и Днепре.

Как сообщал OBOZ.UA, в Воздушных силах ВСУ информировали, что РФ утром 13 января атаковала Украину 40 средствами воздушного поражения разных типов. Силы ПВО сбили восемь из них, еще около 20 вражеских ракет не достигли целей.

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