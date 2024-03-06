На Хмельнитчине в результате вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры: обесточены несколько населенных пунктов

Во время массированной дроновой атаки российских войск на Украину в ночь на 6 марта взрывы раздавались, в частности, в Хмельницкой области. Там силы ПВО сбили шесть вражеских "Шахедов".

В результате атаки повреждения получил объект инфраструктуры: обесточены несколько населенных пунктов. Об этом сообщили в Хмельницкой областной военной администрации.

Всего во время ночного воздушного боя в Хмельнитчине силы ПВО сбили шесть вражеских дронов-камикадзе типа "Шахед". Однако без разрушений не обошлось.

"В результате атаки поврежден объект инфраструктуры. Остаются обесточенными несколько населенных пунктов. Есть повреждения крыши и потолка частного дома. Все соответствующие службы работают", – отметили в Хмельницкой ОВА.

Там добавили, что погибших и пострадавших в результате атаки не было.

Напомним, ночью 6 марта оккупанты запустили по Украине 42 "Шахеда" и пять ракет с ЗРК "С-300". 38 дронов сбили силы ПВО.

Вражеские беспилотники сбивали в пределах Днепропетровской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Харьковской, Винницкой и Сумской областей. К отражению атаки привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и средства радиоэлектронной борьбы.