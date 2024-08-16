На какой срок дают отсрочку от мобилизации в Украине и как ее продлить: разъяснение

С 18 мая в Украине действуют обновленные правила мобилизации, военного учета и службы. Согласно новому закону некоторые категории военнообязанных могут получить отсрочку от призыва, но она не будет постоянной, даже если сохраняются соответствующие основания.

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Поэтому отсрочку от мобилизации необходимо будет периодически продлевать. Детальнее о сроке действия отсрочки в Украине и как ее продлить, читайте в материале.

Право на отсрочку имеют все военнообязанные, если у них есть соответствующие законодательно предусмотренные основания. Каждый может подать документы и заявление на получение отсрочки.

Это право сохраняется, пока существуют основания, предусмотренные законом, и их можно подтвердить документально. Например, если основанием является содержание трех детей младше 18 лет, отсрочка аннулируется, когда один из детей достигает совершеннолетия. А студенты вузов теряют отсрочку после завершения обучения.

Согласно правительственному постановлению, отсрочка от службы действует только на период мобилизации. С начала полномасштабного вторжения отсрочка предоставляется на три месяца, после чего президент продолжает мобилизацию и военное положение новым указом.

Таким образом, отсрочка предоставляется ТЦК и комиссией сроком в 90 дней или примерно три месяца. То есть военнообязанным придется каждые полтора, два с половиной или три месяца посещать ТЦК и подавать документы для ее продления в зависимости от скорости оформления.

Если мобилизацию продолжают, проверка оснований отсрочки осуществляется через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Лица с инвалидностью I, II, III группы не подлежат мобилизации, но остаются на военном учете. Они могут добровольно отправиться на службу по контракту. Если человек с инвалидностью не изъявил такого желания, ему также необходимо оформлять отсрочку и продлевать после окончания срока действия.

Полностью из учета исключают тех, кого военно-врачебная комиссия (ВЛК) сочла непригодным к военной службе. Такие лица только один раз должны подать заявление на исключение в территориальный центр комплектования.

В то же время те, кто был ранее признан "временно непригодным", должны также оформлять отсрочку. Они обязаны пройти повторное освидетельствование через 6-12 месяцев после заключения ВЛК, но в течение этого времени должны регулярно возобновлять отсрочку через ТЦК.

Как продлить отсрочку?

Для продления срока отсрочки от призыва во время мобилизации военнообязанный должен подать заявление на рассмотрение комиссии после издания Указа Президента Украины о продлении мобилизации. Это можно сделать в бумажной или электронной форме, в частности, через электронный кабинет призывника, если такая опция доступна.

Если невозможно проверить основания отсрочки через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, ТЦК сообщает о необходимости предоставления подтверждающих документов.

Военнообязанные, в которых отсрочка еще не действует, не направляются на медицинское освидетельствование, за исключением случаев, когда они добровольно идут на военную службу по контракту.

Ранее сообщалось, что украинцы в возрасте от 18 до 60 лет, находящиеся за границей и не обновившие свои военно-учетные данные, не смогут получить водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства. В международных почтовых отправлениях эти документы не будут пересылаться.

Как сообщал OBOZ.UA, в Верховную Раду подали на рассмотрение законопроект №11379-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины о прохождении военной службы во время мобилизации лицами, не достигшими 25-летнего возраста ". Цель документа – устранить некоторые правовые коллизии, возникшие при принятии нового закона о мобилизации.

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