На какой срок можно получить отсрочку от мобилизации в Украине: объяснение

В Украине законом определена категория лиц, которые могут получить право на отсрочку от мобилизации. Срок отсрочки от призыва на службу зависит от причины. Однако он не может быть длиннее срока проведения мобилизации.

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Вопросы отсрочки от призыва во время мобилизации регулируются статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Если мобилизацию продолжают, основания военнообязанного на отсрочку проверяют в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Если срок действия отсрочки истек, когда мобилизация продолжается, нужно подать заявление комиссии повторно. Это можно сделать как в бумажной, так и в электронной форме, в частности, через электронный кабинет призывника.

Как оформить отсрочку от мобилизации

В Украине были созданы комиссии при ТЦК и СП, которые будут проверять право военнообязанного на отсрочку от мобилизации. Если для этого есть основания, следует подать заявление на имя главы комиссии районного или городского ТЦК. К ней следует добавить документы, подтверждающие право на отсрочку, или их заверенные копии. После этого заявление должны зарегистрировать.

Забронированным работникам отсрочку должны оформить государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения или организации, на которых они работают.

Отсрочку от призыва во время мобилизации могут оформить и с помощью Единого государственного реестра военнообязанных "Оберег". Для этого не следует приносить документы к заявлению в бумажном виде. Чтобы оформить отсрочку таким образом, нужные данные должны находиться в других электронных государственных реестрах или базах.

После того, как комиссия приняла решение, представитель ТЦК звонит по телефону призывнику или посылает решение по почте вместе со справкой, где указывает срок отсрочки.

Если военнообязанному отказывают, должны отправить письмо с причинами такого решения. Вывод комиссии можно обжаловать в суде.

Напомним, что после вступления 18 мая в силу закона о мобилизации в Украине действуют несколько иные правила получения военнообязанными отсрочки от службы. К примеру, право на нее потеряли некоторые студенты, а также те мужчины, которые считались ограниченно пригодными, ведь такого понятия больше нет.

Как сообщал OBOZ.UA, гражданина Украины, подавшего документы для рассмотрения комиссией при ТЦК права на отсрочку, не могут мобилизовать в ряды Сил обороны. Документы будут рассматриваться не менее семи дней.

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