На Киевщине мужчина назвал себя 'свидетелем Иеговы' и отказался от мобилизации: какое решение принял суд

В Киевской области 39-летнего мужчину приговорили к трем годам лишения свободы за отказ от мобилизации. Он заявил, что является "свидетелем Иеговы", а потому якобы не может участвовать в военных действиях и защите государства.

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Военнообязанный написал соответствующий письменный отказ. Об этом говорится в приговоре Ирпенского городского суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно нему, еще в прошлом году 26 января этому военнообязанному мужчине пытались вручить повестку, но он отказался ее получать. Также тот не явился в ТЦК и называл разные отговорки.

"Мужчина отказался от получения повестки и заявил, что отказывается от призыва: мотивируя это тем, что он имеет религиозные взгляды, которые запрещают быть военным; из-за болезни детей; из-за занятости в ФЛП и выполнения контрактов", – говорится в материалах суда.

На заседание обвиняемый отрицал свою вину, но подтвердил, что отказался от мобилизации из-за собственных религиозных взглядов. Со своей стороны свидетели подтвердили его принадлежность к религиозной общине "Свидетелей Иеговы" и суд учел эти аргументы.

Но несмотря на это, судьи решили, что мужчина виноват в уклонении от мобилизации (ст. 336 УКУ), поскольку он военнообязанный и пригоден к военной службе, а в условиях военного положения возможность заменить такую службу на альтернативную не предусмотренную законом. Так, его приговорили к трем годам лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Хмельницкой области мужчину тоже приговорили к трем годам лишения свободы, потому что он отказался от мобилизации. Военнообязанный говорил, что считает себя больным.

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