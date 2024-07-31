В Хмельницкой области мужчина отказался от повестки, поскольку считает себя больным: какое решение принял суд

В Хмельнитчине мужчина отказался получить повестку на фронт и был приговорен к 3 годам лишения свободы. На суде он признал свою вину.

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Об этом говорится в приговоре Хмельницкого горрайонного суда. По данным суда, в июле 2023 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию (ВЛК), признавшую его годным к мобилизации.

В ноябре 2023 г. ему пытались вручить повестку для отправки на военную службу, однако он категорически отказался от получения документа.

На суде мужчина объяснил, что отказался получить повестку, считая себя больным.

"Освобождение последнего от отбывания назначенного наказания с испытанием создает в глазах граждан и общества в целом негативное впечатление безалаберности и безнаказанности, тем более во время введенного на всей территории Украины военного положения и мобилизации", – говорится в постановлении суда.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ, приговорив его к 3 годам лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, не обновившим данные до 16 июля также грозит штраф. При этом уплата штрафа не освобождает от мобилизации.

Ранее сообщалось, что у военнообязанных женщин на границе не проверяют факт обновления данных, поскольку они в любом случае имеют право на выезд из страны.

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