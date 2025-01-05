На Киевщине работают силы ПВО: в воздухе фиксируются дроны

Армия страны-агрессора РФ в воскресенье, 5 января, атаковала Киевщину дронами. В области объявлена воздушная тревога, силы ПВО отбивают налет БПЛА.

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Как сообщили в Киевской области военной администрации по состоянию на 11:45, в воздушном пространстве Киевщины зафиксирован БПЛА. "Силы ПВО работают по целям", – говорится в сообщении.

В ОВА также призвали население находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и не публиковать в сети кадры работы украинских защитников.

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