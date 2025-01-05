Россия вывела в Черное и Средиземное моря корабли-носители 'Калибров': какой общий залп

По состоянию на утро 5 января Россия вывела в Черное море один ракетоноситель, однако ракетами он не снаряжен. В Азовском море вражеские военные суда не фиксировались.

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В Средиземном море – семь российских кораблей, в том числе два ракетоносителя с общим залпом до 22 крылатых ракет "Калибр". О ситуации сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

"В Черном море 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр", ракеты отсутствуют; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 7 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 22 ракет" , – обозначили ситуацию в ВМС.

Также там сообщили, что за минувшие сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу гражданские суда не осуществляли.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", – добавили в ВМС.

Напомним, ранее в ВМС рассказали, сколько военных объектов РФ уничтожили в 2024 году. В течение года подразделения ракетщиков и морских безэкипажных систем военно-морских сил нанесли десятки успешных ударов по почти 50 военным объектам противника. Среди пораженных целей – аэродромы, склады боеприпасов, объекты ПВО и т.д.

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