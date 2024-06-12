На Киевщине в результате падения обломков произошел пожар на промышленном объекте и складах, есть пострадавший

В ночь на 12 июня Россия атаковала Украину дронами-камикадзе и ракетами, работали силы ПВО. В Киевской области в результате падения обломков зафиксировано повреждение ряда объектов в двух районах области: на предприятии и складах вспыхнули пожары.

Также сообщается об одном пострадавшем. Об этом рассказал глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

Он отметил, что в пристоличном регионе на протяжении почти двухчасовой ночной атаки работали силы ПВО. Вражеский удар они отразили: попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано.

"В результате падения обломков один человек получил ранение – резаную рану ноги. Медицинская помощь оказана на месте. От госпитализации пострадавший отказался", – рассказал Кравченко.

В то же время обломки сбитых средств воздушного поражения натворили беды: по состоянию на 7 часов утра известно, что они повредили ряд объектов сразу в двух районах Киевщины.

"В частности, в одном из районов произошел пожар на промышленном объекте. В настоящее время к ликвидации пожара привлечены пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, "Укрзалізниці". Всего привлечено более 105 человек и 30 единиц техники. Из-за падения обломков также поврежден частный дом, АЗС, гараж. В другом районе – загорелось складское помещение", – перечислил Кравченко последствия падения обломков сбитых воздушных целей.

Он добавил, что все службы работают на местах, ликвидируя и фиксируя последствия атаки.

Напомним, ночью OBOZ.UA сообщал, что Россия атаковала Украину ракетами из Ту-95 и "Кинжалами". В воздух государство-агрессор подняло по меньшей мере четыре стратегических бомбардировщика Ту-95. Три из них взлетели с аэродрома "Оленья" в Мурманской области, а еще один – с аэродрома "Энгельс" в Саратовской области.

Около 2:30 стало известно, что вражеские самолеты совершили пуски ракет типа Х-101/555/55 из Ту-95 из Саратовской области. Одновременно враг устроил атаку на Украину с применением "Шахедов". По воздушным целям работали силы ПВО.