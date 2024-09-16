На Киевщине в результате вражеской атаки повреждены дома, пострадала женщина. Фото

В ночь на 16 сентября российские оккупационные войска совершили массированную атаку на Киевщину с помощью ударных дронов. Силы ПВО успешно уничтожили все враждебные цели.

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Поражения жилых или критических объектов инфраструктуры удалось избежать, однако обломки сбитых дронов повредили дома и автомобили, пострадала женщина. Об этом сообщили начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко и полиция области.

Пострадавшую госпитализировали в местное медучреждение, где ей оказывают необходимую помощь.

По состоянию на 8:30 зафиксированы повреждения 5 автомобилей и 5 частных домов, в которых выбиты окна и двери, а также повреждены фасады и крыши.

В четырех районах произошло возгорание травяного настила и лесной подстилки, все пожары были успешно ликвидированы.

Оперативные группы продолжают работать над документированием последствий ночной атаки. По факту нарушения законов и обычаев войны следователи откроют уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны в ночь на 16 сентября сбили 53 дрона-камикадзе типа Shahed, которыми российские оккупанты атаковали Украину. Еще несколько вражеских БПЛА были локационно утрачены.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба 16 сентября отразили воздушную атаку РФ на регионы Украины, в том числе столичный. На подлете в Киев за ночь и утро понедельника было уничтожено около двух десятков дронов-камикадзе типа Shahed.

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