На Кубе задержали 17 человек, причастных к вербовке граждан для участия в войне против Украины

Россия вербовала кубинцев для участия в войне против Украины. Недавно власти Кубы отчитались, что им удалось задержать 17 человек, причастных к вербовке.

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Об этом сообщает Reuters. Задержанные обвиняются в торговле людьми и вербовке молодых граждан Кубы для участия в войне на стороне России.

"В результате расследований арестовано 17 человек, среди них внутренний организатор этой деятельности", – сообщил Сезар Родригес, полковник Министерства внутренних дел Кубы.

Он воздерживался от разглашения имен тех, кто был арестован. В то же время отметил, что лидер этой организации возлагался на двух человек, проживающих на острове. Эти двое непосредственно занимались набором кубинцев для участия в войне на стороне России за денежное вознаграждение.

По словам прокурора Кубы, Хосе Луиса Рееса, лица, включенные в это дело, могут быть строго наказаны в зависимости от серьезности и характера их преступлений. В частности, срок наказания варьируются от 30 лет заключения до пожизненного заключения и даже смертной казни. Степень наказания будет определяться в соответствии с тяжестью и типом совершенных преступлений, включающих торговлю людьми, участие в боевых действиях как наемники, а также враждебные действия против иностранного государства.

Как отмечает издание, Россия, имеющая тесные политические связи с Кубой, уже давно служит важным пунктом назначения кубинских мигрантов, которые пытаются избежать экономического застоя в своей родине.

В то же время президент России Владимир Путин подписал указ в прошлом году, предоставляющий иностранцам, вступающим на службу в российскую армию, возможность получить гражданство РФ в быстром порядке.

Куба утверждает, что не участвует в конфликте в Украине и исключает возможность использования своих граждан в качестве наемников.

Как сообщал OBOZREVATEL, усиление уголовной ответственности в России за уклонение от мобилизации не спасает российскую армию от дезертиров и желающих уйти в самоволку. На сегодняшний день в судах по всей РФ почти 3 тысячи дел по фактам самовольного оставления части, неисполнения приказа, дезертирства и других преступлений против службы.

Ранее сообщалось, что после почти полутора лет войны России в Украине ситуация для Путина складывается таким образом, что его режим способен существовать ровно столько, сколько будет продолжаться российско-украинская война. Поэтому Кремль готовится вести длительную, беспощадную и кровопролитную войну в Украине, пока, как там считают, со временем не развеется военная поддержка украинцев Западом.

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