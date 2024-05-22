На Купянском и Покровском направлениях горячее всего: в Генштабе рассказали, где идут бои. Карта

Наиболее интенсивные боевые действия на фронте сейчас наблюдаются на Купянском и Покровском направлениях. Оккупанты также не прекращают попыток продвинуться в сторону села Липцы на Харьковщине.

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 13.00 22 мая. Всего количество боевых столкновений выросло до 65.

Отмечается, что на Купянском и Покровском направлениях произошло почти половина всех боев этих суток.

В Харьковском направлении российские войска пытаются продвинуться в сторону села Липцы. Четыре из шести атак были отбиты, боевые действия продолжаются.

На Купянском направлении враг проявляет значительную активность, совершив 17 попыток атаковать наши подразделения в районах Синьковки, Берестового, Невского, Макеевки, Стельмаховки и Сергеевки. Бои продолжаются в трех локациях, ситуация под контролем.

На Лиманском направлении отражены пять вражеских атак, оккупанты получили отпор в районах Невского и Торского.

На Северском направлении украинские воины отбивают две атаки врага, ситуация контролируется, еще один штурм уже завершен.

На Краматорском направлении продолжаются два боевых столкновения, ситуация под контролем, общее количество атак остается неизменным.

На Покровском направлении продолжаются активные боевые действия. В настоящее время там продолжаются 12 из 15 столкновений. Самые интенсивные бои идут в районе Новоалександровки.

На Кураховском направлении количество боевых столкновений увеличилось до девяти. Враг атаковал в районах Красногоровки, Новомихайловки, Парасковеевки и Константиновки.

На других направлениях ситуация остается без существенных изменений.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска за утро 22 мая дважды попытались прорваться в район села Липцы Харьковской области. Украинские защитники эффективно отразили эти попытки, не допустив потерь позиций.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки Силы обороны Украины отминусовали 1300 военных российской армии убитыми и ранеными. Общая численность потерь государства-террориста РФ за период полномасштабной войны составила уже 496 370 человек.

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