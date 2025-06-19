На Курщине бойцы ГПСУ поразили два вражеских укрытия с личным составом и лодку. Видео

На Курском направлении украинские силы нанесли точный удар по позициям россиян. Бойцы подразделения "Стальной кордон" Государственной пограничной службы обнаружили и уничтожили два укрытия, в которых находился личный состав врага.

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Это удалось сделать с помощью беспилотников. Соответствующие кадры показала пресс-служба ГПСУ.

Операция состоялась за прошедшие сутки. Операторы БпЛА четко сработали на выявление и поражение целей.

"За прошедшие сутки операторы БпЛА подразделения "Стальной кордон" на Курском направлении уничтожили два укрытия с личным составом противника", – говорится в сообщении.

Впоследствии нашим защитникам также удалось обнаружить вражескую лодку – и она была оперативно уничтожена FPV-дроном.

На опубликованных видеокадрах демонстрируется момент поражения и эффектные взрывы. Силы обороны продолжают уничтожать врага не только на линии фронта, но и в глубоком тылу противника, в том числе на территории приграничных регионов РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, артиллеристы бригады "Гарт" ГПСУ поразили опорные пункты оккупантов на Волчанском направлении фронта. В ходе операции были нанесены прицельные удары по точкам запуска российских беспилотников.

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