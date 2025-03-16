На Курщине и других направлениях ВСУ отражают атаки армии РФ: в течение суток произошло 148 боевых столкновений – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 148 боевых столкновений, больше всего – на Покровском направлении и на территории Курской области РФ. Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также пункт управления, средство ПВО и артиллерийское средство оккупантов.

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О ситуации на передовой рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 16 марта. По уточненной информации, вчера по украинским позициям и населенным пунктам российские войска произвели около 6000 обстрелов (188 из реактивных систем залпового огня) и привлекли для поражения 2735 дронов-камикадзе.

Кроме этого, агрессор нанес 98 авиационных ударов, сбросив 161 управляемую авиабомбу. В частности, в районах населенных пунктов Захаровка, Хрипуны, Казачья Лопань Харьковской области; Иванополье, Богатырь, Сергеевка, Покровск, Новоукраинка, Сухой Яр, Новооленовка, Новая Полтавка, Орехово, Алексеевка, Леонтовичи, Новопавловка, Мирноград, Новополь на Донетчине; Гуляйполе, Новоданиловка, Малая Токмачка Запорожской области.

На Харьковском направлении враг восемь раз штурмовал позиции наших войск в районе Волчанска и в сторону Петровки.

На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов, Силы обороны отражали их штурмовые действия недалеко от Загрызово, Лозовой и Копанок.

На Лиманском направлении войска РФ атаковали 16 раз, пытались вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Балка Журавка, Ивановка, Надежда, Ямполевка и Григорьевка.

Два вражеских штурма защитники отбили на Северском направлении, где оккупанты пытались продвигаться в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении армия РФ атаковала один раз в районе Орехово-Василевки. В то время как на Торецком захватчики совершили 17 атак, в том числе в районах Торецка и Дружбы.

На Покровском направлении ВСУ остановили 36 наступательных действий ВС РФ в районах Сухой Балки, Александрополя, Новоторецкого, Елизаветовки, Свиридоновки, Луча, Котлино, Успеновки, Надеевки и Андреевки.

Силы обороны отразили 14 российских атак на Новопавловском направлении. Враг пытался продвинуться вперед вблизи Константинополя и Разлива.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили четыре атаки в районах Новополя и Новоселки.

На Ореховском направлении россияне 15 раз атаковали позиции ВСУ в районах Степного, Пятихаток, Щербаков, Жеребянков и Каменского.

Четыре безрезультатных попытки атаковать позиции украинских подразделений оккупанты предприняли на Приднепровском направлении.

За прошедшие сутки на Курщине произошло 19 боестолкновений, армия РФ нанесла 34 авиаудара (сбросила 63 КАБа) и совершила 243 артиллерийских обстрела, в том числе пять – из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок ВС РФ не обнаружено. Силы обороны наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов рассказал, что ситуация на Покровском направлении остается тяжелой, но контролируемой. Компетентные подразделения ВСУ эффективно обороняют Покровск, в то же время у войск РФ на этом участке передовой есть проблемы с логистикой.

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