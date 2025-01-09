На Курщине и других участках фронта идут ожесточенные бои: произошло 166 боевых столкновений – Генштаб

В среду, 8 января, на всех направлениях фронта произошло 166 боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими оккупационными войсками. Самой горячей была ситуация на Кураховском, Покровском и Лиманском направлениях, а также на Курщине.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00. Там отметили, что в течение суток противник нанес по территории Украины 31 авиационный удар с применением 48 КАБов, а также использовал для поражения 750 дронов-камикадзе.

В общей сложности враг совершил более 3800 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

"Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта", – сказано в сообщении.

На Харьковском направлении враг четырежды без успеха атаковал оборонительные рубежи наших воинов недалеко от Волчанска.

За сутки украинские воины на этом направлении обезвредили 63 оккупанта, уничтожили противотанковое средство, четыре автомобиля, 33 БПЛА и три средства связи, также повредили два автомобиля и единицу спецтехники врага.

На Купянском направлении противник 12 раз проводил штурмы в районах Голубовки, Загрызового и в направлении Петропавловки. Украинские защитники отбили 10 атак, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 17 раз атаковали позиции украинцев недалеко от Надии, Копанок, Новоегоровки, Ивановки и Тернов. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении в течение дня враг предпринял две попытки наступления на позиции наших подразделений в районе Белогоровки, атаки отражены украинскими подразделениями.

На Краматорском направлении наши защитники остановили три наступательных действия россиян вблизи Белой Горы.

На Торецком направлении подразделения Сил обороны отразили шесть атак россиян возле Торецка и Дылеевки.

На Покровском направлении россияне 27 раз пытались прорвать нашу оборону недалеко от населенных пунктов Миролюбовка, Барановка, Елизаветовка, Лысовка, Зеленое, Зверево, Новый Труд, Котлино и Надиевка. Четыре атаки до сих пор продолжаются.

За день на этом направлении было обезврежено 312 оккупантов, 154 из них – безвозвратно. Кроме этого, уничтожена одна боевая бронированная машина, восемь единиц автомобильной техники и четыре антенны управления БПЛА, также наши воины повредили танк и автомобиль захватчиков.

На Кураховском направлении враг 32 раза атаковал наши позиции вблизи Дачного, Курахово, Шевченко, Петропавловки, Славянки и Ясеневого. 29 наступательных действий противника остановлены Силами обороны, три атаки продолжаются до сих пор.

На Времевском направлении захватчики совершили 13 наступательных действий недалеко от Новоселки, Константинопольского, Янтарного и в направлении Константинополя, в настоящее время продолжаются три боестолкновения.

На Приднепровском направлении россияне трижды потерпели поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев.

На Курщине наши защитники отбили 27 атакующих действий российских захватчиков, сейчас ведутся ожесточенные бои.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 января украинские военные поразили командный пункт 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ в Донецкой области. Оккупанты использовали это здание для того, чтобы атаковать наших защитников и мирных жителей.

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