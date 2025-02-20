На Курщине оккупанты совершили 201 артобстрел: в Генштабе рассказали, что происходит на передовой

С начала суток на 16:00 четверга, 20 февраля, на фронте произошло 59 боевых столкновений. Горячее всего в настоящее время на Покровском направлении и на Курщине, где враг сбросил десять КАБов и совершил 201 артиллерийский обстрел.

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Украинские воины останавливают противника, держат рубежи и разрушают планы россиян. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Вражеские удары

Как отмечается в сводке, в течение суток враг с территории России нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Поповка, Пономаренки, Фотовиж Сумской области; Красный Хутор Черниговской области; Тимофеевка, Лемещино Харьковской области.

Также нанес авиаудары в районах населенных пунктов Гремяч Черниговской области и Клиновая-Новоселовка Харьковской области.

Какая ситуация на линии столкновения 20 февраля

По данным Генштаба, на Харьковском направлении противник трижды пытался атаковать позиции Сил обороны в районах Волчанска и Западного, одно столкновение по состоянию на 16:00 продолжается.

На Купянском направлении враг проводит две атаки в районе Загрызово, бои продолжаются.

На Лиманском Силы обороны отбили атаку вблизи Ямполовки.

На Северском противник дважды безуспешно атаковал в районе Белогоровки.

На Краматорском агрессор дважды пытался продвинуться вперед в районах Часова Яра и Васюковки, продолжается один бой.

На Торецком направлении захватчики пять раз атаковали в районе Торецка. Защитники Украины отбили одну атаку, бои продолжаются.

На Покровском направлении 14 раз начинались столкновения разной интенсивности вблизи населенных пунктов Проминь, Покровск, Сергеевка, Надеждинка, Богдановка, Срибное, Андреевка, Улаклы, одно продолжается до сих пор.

На Новопавловском направлении враг десять раз атаковал в районах Константинополя, Раздольного, Новоочеретоватого и Привольного, восемь боестолкновений продолжаются.

На Гуляйпольском направлении противник трижды атаковал в районах Новополя и Новоселки, один бой продолжается.

На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались идти вперед в районах Новоандреевки и Степного. Два боя продолжаются.

На Приднепровском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

На Курщине украинские защитники отбивают три атаки, всего зафиксировано 14 боестолкновений. Враг нанес восемь авиационных ударов, сбросив десять КАБов по населенным пунктам и позициям Сил обороны.

Кроме того, совершил 201 артиллерийский обстрел, в том числе два – из РСЗО.

"Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу. Присоединяйтесь к Силам обороны! Победим! Слава Украине!" – говорится в сводке Генштаба.

Как сообщал OBOZ.UA, воины 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода показали кадры разбитого российскими оккупантами Торецка. В городе ведутся ожесточенные бои, агрессор не прекращает штурмов. На бывших детских площадках – воронки от российских снарядов, магазины, супермаркеты и шахты охвачены огнем, а дома превратились в руины.

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