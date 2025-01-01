На Курщине отбиты 32 атаки за сутки: Генштаб отчитался о боях 1 января

На поле боя в Украине в среду, 1 января, по состоянию на 22:00 произошло 125 боевых столкновений воинов Сил обороны с российским оккупационным войском. Больше всего атак враг совершил на Покровском направлении, где в течение дня ВСУ ликвидировали более 160 оккупантов. Также россияне проявляют активность на Курщине, там произошло 32 вражеских атаки.

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Об этом говорится в сводке с фронта, опубликованной в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ. В первый день 2025 года россияне нанесли один ракетный и 26 авиационных ударов по Украине, использовав 7 ракет, КАБы, 562 удара дронами-камикадзе.

На Купянском направлении враг семь раз атаковал в районах Колесниковки, Загрызового, Лозовой и Новой Кругляковки. В настоящее время продолжаются пять боестолкновений.

На Лиманском направлении войска России 16 раз штурмовали позиции Сил обороны у Новосергеевки, Твердохлебового, Копанок, Макеевки, Ивановки и Серебрянского леса. Две атаки противника в районах Торского и Тернов еще продолжаются.

На Краматорском направлении отражены 14 атак противника в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Предточино. Два боестолкновения еще не завершены.

На Торецком направлении оккупанты семь раз штурмовали позиции ВСУ. В районе Щербиновки отражены все атаки, еще продолжаются три вражеских атаки в районах Торецкая и в направлении Дилиевки.

На Покровском направлении враг совершил 35 штурмовых и наступательных действий в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Лисовки, Нового Труда, Соленого, Котлиного, Песчаного, Покровска, Новоалексеевки, Зеленого, Новооленовки, Даченского и Нововасиловки. 13 штурмов позиций наших войск продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, ликвидировано 161 и ранено 143 оккупанта; уничтожены бронетранспортер и пять автомобилей, повреждены три автомобиля и боевая бронированная машина.

На Кураховском направлении произошло 18 боестолкновений вблизи Украинки, Петропавловки и Курахово. Потери противника по данному направлению составили 86 оккупантов убитыми и ранеными. Также уничтожены пять ББМ и повреждена одна боевая машина пехоты захватчиков.

На Времевском направлении ВСУ отразили 17 атак вблизи Дачного, Константинополя, Янтарного, Новоселки, Разлива и Нового Комара, шесть боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении наши войска успешно отразили одну атаку врага вблизи Новоандреевки.

На Приднепровском направлении войска РФ совершили два неудачных штурма в районе острова Забич.

На Курщине ВСУ отразили 32 атаки, один бой продолжается. Кроме этого, враг нанес один ракетный и девять авиационных ударов, с применением семи ракет и 11 КАБов, а также совершил 202 артиллерийских обстрела.

На Харьковском, Гуляйпольском, Северском направлениях с начала суток противник штурмовых действий не проводил.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил украинских воинов на Курском направлении. Он отметил, что Курская операция помогла активизировать обмен пленными и не дать захватчикам начать наступление на Сумщину.

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