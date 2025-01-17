На Курщине отбиты девять атак врага: в Генштабе ВСУ доложили о ситуации на фронте

Завершается тысяча пятьдесят девятые сутки широкомасштабной войны, которые Россия ведет против Украины. Наши защитники продолжают решительно давать отпор попыткам врага продвинуться в глубину украинской территории. Самые ожесточенные бои идут на Покровском направлении.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 17 января по состоянию на 22:00. Отмечается, что всего с начала суток на фронте произошло 155 боевых столкновений.

Российские обстрелы

Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар с использованием двух ракет. Кроме этого, привлекли для поражения 694 дрона-камикадзе и произвели более 3200 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска, Силы обороны успешно отразили попытку противника продвинуться вперед.

На Купянском направлении враг проводил семь наступательных действий возле Голубовки, Степной Новоселовки и Кругляковки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении при поддержке авиации российские захватчики 13 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Копанок, Твердохлебового, Макеевки и Тернов. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

На Северском направлении враг атаковал в направлении Белогоровки, успеха не имел.

На Краматорском направлении враг атаковал в районах Часового Яра и в направлении Ступочек и Белой Горы, 24 попытки россиян потеснить наших защитников с занимаемых позиций не имели успеха, длится два боестолкновения.

На Торецком направлении сегодня произошло 18 боеприкосновений. Враг штурмовал позиции украинских подразделений возле Торецка, Дилиевки, Крымского и Щербиновки. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.

На Покровском направлении с начала этих суток, противник 64 раза атаковал в районах Зеленого Поля, Водяного Второго, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Шевченко, Зверевого, Удачного, Успеновки, Серебряного, Дачного, Улаклов и Янтарного. Наши защитники отбили 49 штурмов, еще 15 боеприкосновений продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 410 окупантов, из них 173 – безвозвратно. Также уничтожены три мотоцикла, десять единиц автомобильной техники и два средства спутниковой связи.

В Новопавловском направлении украинские защитники отбили одну атаку захватчиков в районе Великой Новоселки.

На Приднепровском направлении противник два раза тщетно атаковал наших защитников.

На Курщине Силы обороны отразили девять штурмовых действий российских захватчиков, до сих пор продолжаются три боестолкновения.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 января президент Владимир Зеленский наградил воинов ССО ВСУ, захвативших в плен первых военных КНДР в Курщине. Посмертно он также присвоил звание Героя Дмитрию Масловскому "Кобре", который погиб в рукопашном бою с российским оккупантом-якутом.

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