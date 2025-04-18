На Лиманском направлении украинские дроны ударили по вражеской логистике: озвучены потери противника. Видео

На Лиманском направлении украинские воины с помощью дронов нанесли оккупантам значительные потери. Уничтожена самоходная артиллерийская установка, 13 легковых и грузовых автомобилей, а также башня мобильной связи.

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Совокупная стоимость уничтоженной вражеской техники составила около 4 млн. долларов. Видео боевой работы пилотов подразделения Signum бригады имени князя Владимира Мономаха показали в Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

"Пилоты подразделения Signum бригады имени князя Владимира Мономаха продолжают наносить врагу большие потери. Точной боевой работой уничтожены: одна самоходная артиллерийская установка, семь легковых автомобилей, три УАЗ "буханка", один грузовой автомобиль "Урал" и одна вышка "мобильной связи".

По подсчетам ОСГВ "Хортица", уничтоженная пилотами подразделения Signum техника стоила около 4 млн долларов.

"Соотношение украинского дрона к вражеской технике – и близко не стоит рядом", – подчеркнули военные.

Также в ОСГВ "Хортица" отчитались, что на всей полосе ответственности этого оперативно-стратегического управления войск накануне, 17 апреля, защитники из разных составляющих Сил обороны уничтожили рекордное количество автомобильной техники.

Так, из 312 уничтоженных за сутки по всему фронту единиц автомобильной техники и грузовиков, о которых рассказали в утренней оперативной сводке Генштаба, в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" ликвидировали 269 единиц.

Также на восточном фронте уничтожены 55 единиц спецтехники за сутки.

Предыдущий рекорд по "демилитаризации" этого вида техники врага, по данным ОСГВ "Хортица", был установлен 14 декабря прошлого года. Тогда удалось уничтожить 139 единиц (из 181 уничтоженных по всей линии фронта в целом) автомобильной и 19 – специальной техники за сутки.

Напомним, накануне, 17 апреля, потери российских захватчиков за сутки составили 1530 человек.

Также украинские воины обезвредили восемь танков, 40 боевых бронированных машин, 88 артиллерийских систем, одну РСЗО, средство ПВО, 140 БПЛА оперативно-тактического уровня, 312 единиц автомобильной и 51 единицу специальной техники оккупантов.

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