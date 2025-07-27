На Лиманском направлении украинские пилоты уничтожили три вражеских Supercam и один Orlan. Видео

Украинские защитники из батальона SIGNUM показали, как уничтожили четыре вражеских дрона на Лиманском направлении. Оккупанты пытались провести воздушную разведку, однако воины Сил обороны оперативно среагировали и точными ударами ликвидировали три Supercam и один Orlan.

Об удачном уничтожении российских БПЛА в воскресенье, 27 июля, сообщила пресс-служба батальона SIGNUM. Также было обнародовано видео боевой работы защитников.

"Чистое небо начинается с точного удара", – говорится в сообщении.

Точными ударами уничтожены четыре вражеских дрона

По словам военных, в небе на Лиманском направлении снова было неспокойно – враг пытался провести воздушную разведку.

Однако пилоты батальона SIGNUM не позволили оккупантам действовать безнаказанно.

"Точная работа – и три Supercam и один Orlan превращаются в обломки. Воздух – наше пространство. Контроль – наше преимущество. Уничтожение – наш ответ", – говорится в сообщении.

Военные добавили, что успешное выполнение боевой задачи стало возможным благодаря техническому усилению, которое подразделение получило через инициативу Сергея Притулы "Чистое небо".

Защитники заликали поддержать тех, кто держит небо, донатить на победу, а также присоединяться к батальону SIGNUM.

Что предшествовало

В ВСУ 25 июля рассказали, что на Лиманском направлении продолжают наносить потери противнику. Защитники массово ликвидируют оккупантов, которые пытаются прорываться к Торскому.

Генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос считает, что целью захватчиков на этом участке фронта решение проблемы с доступом оккупированных территорий Донбасса к каналам с водой.

Так, в настоящее время псевдореспублики "Д/ДНР" включают воду жителям раз в несколько дней из-за критического обмеления водохранилищ.

Напомним, в ночь на 27 июля украинские силы ПВО сбили и приглушили 78 из 83 российских дронов. В результате атаки агрессора зафиксировано попадание и падение обломков. Нападение продолжалось с 22:30 субботы.

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