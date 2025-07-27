Крым превращается в новую Чернобаевку для российских оккупантов: какую цель преследуют налеты "добрых дронов"

Временно оккупированный полуостров Крым в последнее время стали регулярно посещать некие "добрые дроны", которые устраивают зажигательные ночи на тех или иных объектах российских оккупационных войск. Фактически мы сейчас наблюдаем за тем, как Крым для захватчиков постепенно превращается в такой себе островной аналог Чернобаевки.

Подробнее о том, как и почему это происходит – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Все связано

Буквально на днях мы с вами могли наблюдать за тем, как впервые за долгое время курортные Сочи и Адлер ощутили на себе визит "добрых дронов". В результате него были нанесены удары по объектам "Кубаньнефтепродукт" и "Лукойл-Югнефтепродукт".

Российская ПВО в лице 1721-го зенитно-ракетного полка, у которого на вооружении "не имеющие аналогов в мире" ЗРК С-350 и Бук-М3, с задачей по перехвату малогабаритных воздушных объектов не справилась. Зато успешно покошмарила своих соотечественников падающими с неба не отработавшими ЗУР.

Внимательные читатели, конечно же, зададутся вопросом: а при чем здесь Сочи и Адлер, если статья про Крым? Все просто: а через воздушное пространство ЧЕГО к территории России направлялись украинские ударные дроны? Совершенно верно, через воздушное пространство украинского Крыма, которое на четвертый год полномасштабного вторжения в Украину превратилось в решето.

И произошло это благодаря последовательной, системной работе как по уничтожению важных военных объектов на временно оккупированной территории полуострова Крым, так и ликвидации выявляемых позиций ПВО.

Системная охота

Совсем недавно мы с вами видели очередную порцию видеофиксаций поражения подразделением ГУР МО Украины на полуострове Крым российских ЗРПК "Панцирь-С1", радаров типа "Ниобий-СВ" и "Противник-ГЭ", а также истребителя Су-30 на аэродроме Саки.

Такие налеты проводятся регулярно и практически не оставляют российским оккупантам шанса на безопасное развертывание и боевое дежурство зенитных ракетных комплексов и радиолокационных станций. А их с каждым днем становится все меньше и меньше, равно как и зон контроля воздушного пространства.

Каждый месяц Россия теряет от 25 до 35 систем противовоздушной обороны и до трети из них, а порою и больше – это потери на полуострове Крым, которые спешно необходимо компенсировать. А компенсации потерь ПВО посредством производства у России сейчас практически нет и приходится осуществлять ее исключительно переброской с других позиционных районов. Таким образом оголяя воздушное пространство на участках ВОТ материковой Украины, но чаще – над самой Россией.

Именно Крым сейчас превращается для российской ПВО в такую себе Чернобаевку – и вот почему.

Полуостров имеет площадь немногим более 26 тысяч квадратных километров. Для прикрытия воздушного пространства российские оккупанты разместили там 31-ю дивизию ПВО, состоящую из 12-го (позиционный район Евпатория и Севастополь) и 18-го зенитно-ракетных полков (позиционный район Джанкой, Феодосия и Тарханкут), а также 3-го радиотехнического полка (Тарханкут). Казалось бы, на первый взгляд все сделано по книжке, не придраться, но на самом деле – нет.

Крымская ПВО по отношению к угрозам с материковой части Украины куда более уязвимо чем, например, размещаемая на материковой части России.

Эта уязвимость обусловлена тем, что российские зенитно-ракетные полки оснащены преимущественно секторальными РЛС 92Н2Е, неполноценными в вопросах фиксации и сопровождения малогабаритных целей. Для таких целей применяются РЛС кругового обзора 91Н6Е, а с ними у российских войск острейший дефицит. Попытки компенсировать эту нехватку "Небо-М" и "Каста-2Е2" завершаются довольно скорым уничтожением этих РЛС, что вынуждает и их компенсировать в авральном режиме, перебрасывая с других районов.

Таким образом, РОВ завели себя в круговорот Уробороса, когда им необходимо прикрывать важный логистический узел в виде полуострова Крым, где размещается большое количество ключевых военных объектов, но сделать это эффективно даже физически, не говоря уже технологически, невозможно.

Вот и получилось, что полуостров Крым превращается для РОВ в очередную Чернобаевку. Правда, намного больше по площади, но абсолютно аналогичную по сути.

Некуда бежать

Фатальной особенностью Крыма для россиян стало то, что это полностью замкнутая площадь. То есть, все позиционные районы заранее известны – как локации, наиболее располагающие к размещению средств ПВО, так и наоборот. По сути, РОВ в Крыму ограничены границами самого полуострова.

Разумеется, кто-то может привести в пример Израиль, схожий с Крымом по площади, и тем, как там организована эшелонированная противовоздушная оборона. Но разница между ними в том, что у Израиля эшелонирование более плотное и насыщенное, а применяемые системы перехвата высокотехнологичные, современные и да – не имеющие аналогов в мире.

В свою очередь на полуострове Крым российские оккупанты продолжает ломать глаза секторальными РЛС. У такой замкнутой экосистемы, назовем это так, практически нет шансов на выживание. Есть лишь сроки конвульсий в бесконечной агонии.

И внутри этой экосистемы сосредоточены транспортные узлы, поддерживающие через Крым в первую очередь ГВ "Днепр" и в целом прикрытие всего левобережного Херсонского плацдарма, а также средства террора – те же пусковые площадки для дронов-камикадзе Shahed-136 с мыса Чауда и баллистических ракет 9М723/KN23.

Кроме всего прочего полуостров обеспечивает проведение разведывательной деятельности в направлении материковой Украины как сухопутными, так и воздушными средствами наблюдения.

А потому регулярные налеты на полуостров представляют собой и неотъемлемую часть обеспечения безопасности материковой Украины – посредством снижения обороны Крыма и превращая его воздушное пространство в проходной двор.

Российское командование также понимает, что снижение уровня защиты воздушного пространства Крыма может привести к тому, что в какой-то определенный момент оно будет открыто не только для дронов, но и для боевой авиации Воздушных сил ВСУ. А этого российские оккупанты боятся больше всего, ведь появление авиации противника в воздухе – это верный путь к утрате контроля и над сухопутной территорией.

То есть, то избиение оккупационных войск на полуострове, за которым можем сейчас наблюдать, несет тот же смысл, что и их избиение в 2022 году в пресловутой Чернобаевке, только значительно растянутое по времени, но с неизменной конечной целью.

Выводы

Регулярные налеты дронов по Крыму выполняют важную задачу – планомерное истощение российской ПВО. Полуостров считался и продолжает считаться по степени эшелонированности вторым после Московской области. И чтобы поддерживать этот уровень командованию РОВ приходится постоянно компенсировать потери российской ПВО.

В некотором смысле налеты дронов по Крыму преследуют не тактического, и даже не оперативно-тактического, а в некотором смысле – стратегического значения цели. Цели по такому истощению российской ПВО, чтобы у оккупационных войск не было возможности обеспечивать прикрытие воздушного пространства не только над временно оккупированными территориями, но и над самой Россией.

Кроме того, все эти налеты поступательно превращают Крым в небезопасное тыловое место, которое могло бы обеспечивать без особых рисков выполнение широчайшего спектра задач. А если полуостров утрачивает значение безопасного тыла, то зачем на его защиту и прикрытие выделять критически дефицитные средства?

И судя по результатам и растущей эффективности налетов на Россию, цели достигаются. Строго по плану.