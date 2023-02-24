Крейсер "Москва", Крымский мост, Чернобаевка и много "бавовны": какими были нииболее выдающиеся успехи ВСУ в первый год войны

Широкомасштабная вооруженная агрессия, на которую решилась Россия 24 февраля 2022, вместо парада в Киеве обернулась для "второй армии мира" рядом позорных поражений. Вооруженные силы Украины, продемонстрировав недюжинную устойчивость, мотивированность и изобретательность, отправили по всем известному адресу российский военный корабль "Москва", а вслед за ним Крымский мост и много другой российской гордости.

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OBOZREVATEL предлагает вспомнить самые яркие военные успехи украинской армии за первый год войны в хронологическом порядке.

Разгром российской авиации в Чернобаевке

Пожалуй, нет в Украине человека, который хотя бы раз в разных контекстах не слышал слово "Чернобаевка" в шутливой или полушутливой форме с мемами о "временной петле", "многосерийном сериале" и тому подобном.

Так вот, Чернобаевка – это село в 10 км севернее Херсона, где расположен военный аэродром, а рядом – херсонский аэропорт. Оба аэродрома российские оккупанты намеревались использовать в качестве авиационной площадки для дальнейшего наступления на Николаев. Однако все пошло не по их плану.

Несмотря на развернутую клоунаду вокруг Чернобаевки, успехи украинской армии там действительно были, хоть и не в тех масштабах, которые ради хайпа пытался раскрутить один уже уволенный советник одного офиса. Если не считать обыденные во время боевых действий огневые удары по складам и позициям врага, которые регулярно имели место (и имеют до сих пор) в почти каждом прифронтовом населенном пункте, то эпические разгромы россиянам в Чернобаевке украинские войска нанесли три раза: 7, 15 и 16 марта 2022 года.

В ночь на 7 марта ударом с реактивной артиллерии было одномоментно уничтожено около 30 российских вертолетов, размещенных на аэродроме возле Чернобаевки, а также другую находившуюся там технику. Вечером того же дня ВСУ нанесли еще два удара по аэродрому, доведя число выведенных из строя вертолетов до 49.

Стоит отметить, что россиян это не остановило и действительно, после того, как расчистили взлетно-посадочную полосу от уничтоженной и поврежденной техники, они снова начали стягивать в Чернобаевку боевые вертолеты, формируя новый ударный кулак для наступления на Николаев. И снова были разгромлены: 15 марта в результате артиллерийского удара при корректировке огня с воздуха при помощи беспилотника Bayraktar TB2 было уничтожено 5 вертолетов, а на следующий день, 16 марта, повторным ударом – еще 7 вертолетов и много другой техники. Еще определенное количество вертолетов было повреждено осколками и отбуксировано в Крым на ремонт.

После этого россияне перестали стягивать в Чернобаевку авиационную технику, используя село как одну из своих многочисленных сухопутных военных баз. А вскоре и вовсе отказались от планов наступать на Николаев.

Потопление крейсера "Москва"

Российский ракетный крейсер "Москва" был не только флагманом и самым мощным кораблем Черноморского флота РФ, но и в первый день войны приобрел для украинцев сакральное содержание – именно к нему обращался по рации украинский пограничник с острова Змеиный, когда сказал историческую фразу: "Русский военный корабль, иди нах*й!".

Символично, что военно-морским силам ВСУ удалось потопить "Москву" буквально на следующий день после того, как "Укрпочта" выпустила памятную марку с изображением ракетного крейсера и фразой о "русском военном корабле".

А произошло все достаточно тривиально: 13 апреля 2022 года около 16 часов дня боевой расчет берегового противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун" заметил на радаре в 120 километрах от берега большую вражескую цель и не долго думая выпустил по ней две ракеты Р-360 "Нептун" украинского производства (дальность поражения 280 км). Ракеты попали в левый борт корабля, который вследствие полученных повреждений и сложных погодных условий перевернулся и вскоре затонул.

Спасательная операция россиян провалилась. К "Москве" одновременно с разных сторон бросились четыре корабля, но именно тогда на море начался неожиданный шторм, и любые спасательные операции очень усложнились. Когда на следующий день шторм на Черном море затих, российский крейсер уже постепенно шел ко дну и был непригоден даже для буксировки.

Вечером 14 апреля затопление "Москвы" признало Минобороны России. По официальной российской версии, на крейсере произошел пожар, сдетонировал боезапас и корабль получил серьезные повреждения, в результате которых затонул.

Распространенная в первые дни после происшествия информация о том, что систему ПВО корабля с другого борта отвлекал украинский беспилотник Bayraktar TB2, не подтвердилась. По словам ракетчиков комплекса "Нептун", принимавших непосредственное участие в утоплении "Москвы", операторы "Байракторов" в тот день отказывались вылетать из-за облачной погоды. Также ракетчики отрицают информацию о получении разведданных о местонахождении крейсера от западных партнеров.

Если говорить о непосредственной военной угрозе, то крейсер "Москва" был своеобразным противовоздушным зонтиком для всего Черноморского флота РФ, плюс носителем ракетной установки, способной производить одновременный залп восемью крылатыми ракетами "Калибр". Поэтому его потопление, кроме падения морального духа россиян, снизило ракетный потенциал РФ и существенно разгрузило Черное море, сделав его более доступным для дальнейших украинских контратак на российские военные объекты в Крыму и Новороссийске.

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Разгром российских войск под Белогоровкой

В мае 2022 года Белогоровке удалось почти невозможно – на время вытеснить из информационного пространства Чернобыевку.

Во время битвы за Донбасс, которая началась в мае после вывода российских войск с севера Украины на передислокацию их на восток, военные подразделения армии РФ пытались форсировать реку Северский Донец и развить свое наступление на город Лиман. Для этого 8 мая российские войска построили понтонную переправу у поселка Белогоровка на Луганщине и приготовили тысячи единиц личного состава, танков и других военных транспортных средств для переправки на западный берег реки.

В тот же день украинские разведчики с помощью беспилотников успешно обнаружили понтонный мост и передали информацию подразделениям Военно-воздушных сил и артиллерийским подразделениям ВСУ, расположенным в этом районе. Украинские воины обстреляли место переправы комбинированным огнем из авиации и артиллерии, разрушив понтонный мост и полностью уничтожив 30 единиц автомобильной техники, еще 40 выведя из строя.

Всего в течение 8-13 мая в районе Белогоровки Вооруженные силы Украины взорвали четыре таких моста, заставив российских окупантов отступить на восточный берег реки и искать другие пути для дальнейшего наступления. Общие потери россиян в живой составили около 485 человек из 550, принимавших участие в попытках переправиться через Северский Донец, а также 80 единиц военной техники.

Первая "бавовна" в Крыму – взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке

Оккупированный Россией украинский Крым долгое время считался "красной линией", за которую не решались переступать. Было мнение, что если Донбасс еще можно будет вернуть вооруженным путем, то Крым реально вернуть в состав Украины только на дипломатическом уровне.

Однако после полномасштабного вторжения России получил распространение нарратив, что Крым – это такая же оккупированная часть Украины, как Донбасс, Харьковщина, Херсонщина или Запорожье. По сути, до 24 февраля от освобождения Крыма военным путем сдерживало опасение, что Россия может начать полномасштабную войну. Но развязав эту войну, Россия сама сравняла Крым с другими оккупированными территориями.

Серьезность украинских намерений в новой реальности впервые была продемонстрирована 9 августа 2022 года, когда на авиабазе ВС РФ в Новофедоровке вблизи города Саки раздались взрывы. По словам очевидцев, взрывов было минимум семь, при этом никто не видел работы авиации или удара ракет. С перепугу оккупанты объявили в Крыму воздушную тревогу и чрезвычайное положение, а в районе – эвакуацию.

К моменту взрывов на аэродроме базировался 43-й истребительный авиационный полк Воздушно-космических сил России. По официальной версии крымских оккупационных "властей", взрывы на аэродроме произошли в результате курения в неположенном месте и ни один самолет якобы не пострадал.

По данным Генштаба ВСУ, в результате взрывов на территории этого аэродрома было уничтожено 9 боевых самолетов армии РФ из 14-ти, которые там базировались – и это лишь те, что удалось подтвердить. Кроме того, судя по аэрофотоснимкам, взрывами были уничтожены здания, в которых захватчики хранили боеприпасы. Именно они и спровоцировали мощную детонацию.

Специалисты OSINT установили, что среди уничтоженных самолетов РФ было не менее трех истребителей Су-30 и шести бомбардировщиков Су-24. Кроме того, могли быть повреждены или уничтожены еще два Су-24 и три Су-30, а остальные самолеты могли быть повреждены взрывами и осколками. Один самолет Су-30 стоит около 30 млн долларов, Су-24 – 5 млн долларов, поэтому в результате взрывов РФ потеряла военной техники на сумму от 120 до 220 млн долларов.

Разрушенный Крымский мост

Открытый в 2018 году Крымский мост, построенный россиянами через Керченский пролив для того, чтобы получить транспортное сообщение между материковой Россией и оккупированным ею Крымским полуостровом, использовался в первую очередь в военных целях. Через него Россия сначала перебрасывала в Крым военную технику и живую силу для вторжения в Украину 24 февраля 2022, а затем осуществляла перебрасывание резервов для усиления своего оккупационного контингента на юге Украины.

Кроме этого Крымский мост был своеобразным символом показного всемогущества и вседозволенности России. Долгое время считалось, что его невозможно уничтожить из-за прочности конструкции и усиленной защиты. Военные эксперты называли мост наиболее защищенным объектом Российской Федерации.

Однако 8 октября 2022 года в 6 часов утра на Крымском мосту раздалось несколько взрывов и вспыхнул сильный пожар. Как выяснилось чуть позже, на автомобильной части моста взорвался грузовик неизвестного происхождения, вызвав возгорание железнодорожных цистерн с топливом, которые в тот момент транспортировались в Крым товарным поездом параллельной веткой моста.

После того, как фото- и видеокадры горящего моста облетели весь мир и скрывать инцидент стало невозможно, представители российских властей сначала говорили о возгорании цистерны с топливом на товарном поезде, позже заявили о взрыве грузовика на автомобильной части моста, каждый раз уверяя, что "все под контролем". Но уже через несколько часов после взрыва выяснилось, что Крым оказался отрезанным от России: продажа железнодорожных билетов была остановлена, а автобусные рейсы отменены.

Еще до конца первых суток стало известно, что в результате взрывов и пожара было повреждено 1,3 километра железнодорожного полотна и полностью уничтожены два пролета автомобильной ветки моста. А через неделю появилось распоряжение правительства РФ, согласно которому полностью восстанавливать поврежденный взрывом Крымский мост россияне планируют до 1 июля 2023 года.

По данным британской разведки, атака на Крымский мост нарушила российские материально-технические поставки в Крым и юг Украины, уменьшив способность России перемещать военную технику и войска в этот район по железной дороге или автодороге.

Смертельный "выпуск" российских мобилизованных из ПТУ в Макеевке

После того, как 21 сентября 2022 года в России объявили частичную мобилизацию, потери российских военных в Украине заметно увеличились. Но один случай, который произошел в городе Макеевка Донецкой области, следует выделить отдельно.

В ночь с 31 декабря на 1 января 2023 года российских мобилизованных, расквартированных на территории ПТУ №19, согнали в одно помещение смотреть новогоднюю речь президента РФ Владимира Путина. В этот момент здание, в котором находилось около 700 российских окупантов, было полностью уничтожено высокоточными снарядами GMLRS с GPS-наведением, запущенными из реактивных систем залпового огня M142 HIMARS или M270 MLRS, что сути не меняет.

Информация о значительных потерях россиян быстро облетела как украинское, так и российское информационное пространство. По сети распротранялись фото и видео с места прилетов и называлась цифра порядка 500 уничтоженных россиян.

В российском Министерстве обороны инцидент прокомментировали аж 2 января, заявив, что по базе армии РФ украинские военные выпустили шесть снарядов из РСЗО HIMARS, два из которых якобы сбили, но другие попали в цель. При этом россияне официально признали гибель лишь 63 российских военных, позже увеличив эту цифру до 89. Вину же в российском военном ведомстве переложили на погибших, которые, несмотря на запрет, пользовались мобильными телефонами и тем самым выдали свое расположение.

В вечерней сводке 2 января Генштаб ВСУ подтвердил удар в новогоднюю ночь по Макеевке, сообщив об уничтожении и повреждении до 10 единиц вражеской военной техники разных типов, отметив, что потери личного состава оккупантов уточняются.

Позже Управление стратегических коммуникаций ВСУ заявило о 400 погибших и 300 раненых россиянах, что делает этот артиллерийский удар одной из самых смертоносных атак украинской армии в развязанной Россией войне.

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