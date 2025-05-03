На Лиманском направлении уничтожены восемь вражеских пушек: ВСУ показали видео успешного удара

Бойцы Сил обороны Украины показали, как на поле боя в Донецкой области уничтожили восемь пушек российских оккупационных войск. Поразить вражескую технику защитникам Украины удалось на Лиманском направлении фронта.

Видео дня

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" в пятницу, 2 мая. Там опубликовали видео точных ударов по армии государства-агрессора.

Отмечается, что бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригад имени генерала Мирона Тарнавского поразили вражеские пушки с помощью ударных БПЛА.

"Аэроразведка артбригады в сотрудничестве с подразделениями ударных дронов обнаружили и уничтожили 8 пушек оккупантов. Пилоты ударных БПЛА артбригады результативно уничтожают вооружение, пехоту и вражескую бронетехнику – артиллерия, техника и укрытие оккупантов в прицеле операторов дронов", – рассказали в ОСУВ "Хортица".

Ранее в Государственной пограничной службе рассказали, что российские оккупационные войска на фронте Донецкой области начали применять новую тактику штурмов. Враг тестирует использование наземных дронов и колонны из мотоциклов. Бойцы-пограничники на видео показали, как с помощью БПЛА поражают технику россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Покровское направление, где оккупанты сосредоточивают свои основные усилия. Он посетил бригады, которые здесь держат оборону, пообщался с военными и командирами частей.

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