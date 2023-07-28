На Луганщине оккупанты выдают повестки всем мужчинам призывного возраста: их хотят бросить на войну против Украины

На оккупированной территории Луганской области российские захватчики начали новый этап мобилизации, чтобы пополнить потери своей армии на войне против Украины. В некоторых населенных пунктах повестки раздали практически всем мужчинам призывного возраста.

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В частности, на объявленную Владимиром Путиным "СВО" оккупанты хотят забрать жителей Старобельщины. Об этом утром в пятницу, 28 июля, сообщил на своем канале в Telegram начальник Луганской ОВА Артем Лысогор.

По информации областной военной администрации, в селе Верхняя Покровка повестки получил почти каждый мужчина в возрасте от 18 до 60 лет, несмотря на состояние здоровья.

"Говорят, что только для прохождения медосмотра, однако "по желанию" могут направить на фронт. Но будут ли спрашивать об этом желании?" – отметил Лысогор.

Добавим, что на Лимано-Купянском направлении силы страны-агрессора пытаются вести наступление. Не исключено, что противник решил пополнить свои войска жителями Луганщины из-за значительных потерь в этом районе.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее Артем Лысогор сообщил, что во временно захваченных ВС РФ городах и селах Луганской области наблюдается обостренная гуманитарная и санитарная ситуация. Россияне не восстанавливают разрушенные жилые дома и инфраструктуру и не убирают резервуары для нечистот.

– Британская разведка считает, что оккупанты, возможно, стремятся создать "буферную зону" вокруг Луганщины.

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