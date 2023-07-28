ВСУ отразили вражеские атаки в районе Клищеевки, командование РФ бросает в бой 'мобиков' без подготовки – Генштаб

В течение 27 июля на украинском фронте произошло более 30 боевых столкновений: наши защитники успешно отбили атаки врага возле Клищеевки и Авдеевки, сдержали его наступление в районе Марьинки, а еще освободили Старомайорское. В настоящее время воины продолжают наступательную операцию в сторону Мелитополя и Бердянска на Запорожье.

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Тогда как командование РФ подвезло на Луганщину еще сотню необученных "мобиков", которыми намерено усилить штурмовые отряды захватнического войска. О последних событиях с фронта сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 28 июля – 520-е сутки полномасштабной войны.

Подсчитано, что накануне враг нанес три ракетных и 29 авиационных ударов, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения, разрушениям и повреждения подверглась портовая инфраструктура на юге Украины и жилые дома.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В то же время на Северском и Слобожанском враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 35 населенных пунктов, среди которых Нововасиловка, Старая Гута, Искрисковщина, Волфино, Беловоды, Покровка Сумской области и Гурьев Казачок, Уды, Бочково, Малая Волчья, Бударки – Харьковской.

На Купянском направлении оккупанты нанесли авиаудар возле Изюмского, из артиллерии и минометов обстреляли Фиголовку, Двуречную, Западное, Кисловку и Новоосиново на Харьковщине.

На Лиманском направлении ВС РФ вели безуспешные наступательные действия в районе Надежды и нанесли авиаудар возле Белогоровки на Луганщине. Вражеским артобстрелам подверглись н. п. Невское, Белогоровка Луганской области; Спорное, Берестовое, Торское, Верхнекаменское – Донецкой.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки оккупантов западнее и южнее Клещеевки. Враг нанес авиационные удары в районах Курдюмовки, Белой Горы и Нью-Йорка, а еще более десятка населенных пунктов пострадали от его артиллерии, в частности, Раздолевка, Миньковка, Предтечино, Торецк, Нью-Йорк.

На Авдеевском направлении под плотным огнем российской авиации и артиллерии, воины ВСУ успешно отбили атаки вражеских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам от агрессора подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Авдеевка, Ласточкино, Водяное, Первомайское и Карловка.

На Марьинском направлении украинские Силы обороны продолжают сдерживать наступление армии РФ в районе Марьинки. Оккупанты обстреляли более 10 населенных пунктов, среди которых Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Кураховка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии ВС РФ, украинские воины освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой области.

В районах Ривнополя и Макаровки оккупанты предприняли неудачную попытку восстановления утраченного положения. Вместе с тем обстреляли Прасковьевку, Новомихайловку, Угледар и Благодатное на Донетчине.

На Запорожском и Херсонском направлениях агрессор сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиаудар возле Новоберислава на Херсонщине. Артиллерийским обстрелам от него подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Новодаровка, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье и Каменское Запорожской области; Никополь – Днепропетровской; Михайловка, Змиевка, Одрадокаменка, Львов, Токаревка, Антоновка и Разлив – Херсонской. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Российские оккупационные войска продолжают бросать в бой только мобилизованных военнослужащих без предварительной боевой подготовки. Так, в населенном пункте Рогово Луганской области в тренировочный лагерь одного из подразделений российских оккупационных войск с территории РФ прибыло около 110 "мобиков". Когда им было выдано экипировку и оружие, российское командование проинформировало новоприбывший личный состав, что его включат в штурмовые подразделения и уже в ближайшее время отправят в район выполнения боевых задач на линии столкновения.

Авиация Сил обороны накануне нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники ВС РФ, один – по зенитно-ракетным комплексам и один – по пункту управления врага. Защитники уничтожили восемь ударных дронов типа "Шахед-136" и пять разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, район сосредоточения личного состава, пять артиллерийских средств на огневых позициях, состав горюче-смазочных материалов и станцию радиоэлектронной борьбы захватчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Александр Коваленко выразил убеждение, что третья фаза контрнаступления ВСУ еще впереди. Он указал на то, что о ней будет свидетельствовать, и отметил сложность в ведении наступательной операции.

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