На Луганщине в ДТП самоликвидировался командир 136-й отдельной мотострелковой бригады оккупантов: появились подробности

На территории временно оккупированной Луганщины самоликвидировался командир 136-й отдельной мотострелковой бригады оккупантов полковник Эрик Селимов, одновременно "задвохсотив" еще нескольких оккупантов. Он отправился на концерт к Кобзону в результате аварии, которую "мастерски" совершил его автомобиль, врезавшись в машину с российскими военными.

Об этом сообщил Telegram-канал "Досье шпиона". Автор канала отмечает, что ДТП произошло в воскресенье, 4 января, вблизи города Алчевск.

Автомобиль, в котором передвигался Селимов и трое его охранников, столкнулся с УАЗом, где находились российские захватчики из 88 отдельной мотострелковой бригады.

В результате аварии Селимов и трое российских военных из 136 ОМСБР скончались на месте.

Еще двое оккупантов из 88 ОМСБР, которые ехали в УАЗе, получили тяжелые ранения. Их в тяжелом состоянии госпитализировали.

Что известно о Селимове

Из открытых источников известно, что Эрик Селимов родился 3 сентября 1987 года и проходил службу в составе сухопутных войск РФ.

Он непосредственно участвовал в боевых действиях против Украины во время полномасштабного вторжения РФ.

Селимов находится в базе "Миротворца" как лицо, причастное к преступлениям против суверенитета и территориальной целостности Украины.

В базе также указано его соучастие в преступлениях против украинских граждан.

Как сообщал OBOZ.UA, в новогоднюю ночь в селе Хорлы оккупированной части Херсонской области был ликвидирован коллаборант Сергей Боган, который начал работать на Россию еще с 2014 года, когда захватчики оккупировали Крым. Сейчас он возглавлял так называемую полицию временно оккупированного Каланчака Скадовского района.

Когда войска Российской Федерации вторглись в Украину в 2014 году, Боган поддержал государство-агрессора и начал работать на врага полицаем.

После полномасштабного вторжения в 2022 году он получил должность в оккупационной полиции Геническа на Херсонщине. Впоследствии возглавил так называемый отдел полиции в поселке Каланчак.

Предатель причастен к похищениям и пыткам людей в Скадовском районе.

