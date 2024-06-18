На Львовщине мужчина уклонился от мобилизации и получил приговор суда: как наказали

Во Львовской области мужчину лишили свободы за то, что уклонился от прохождения военной службы во время мобилизации. Он проигнорировал повестку на отправку в боевую часть.

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Военнообязанному назначили наказание в виде трех лет заключения. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

Отмечается, что публичные обвинения по ст. 336 УК Украины выдвинула Золочевская окружная прокуратура 31-летнему жителю этого района.

В суде прокуроры доказали, что мужчина был признан пригодным по состоянию здоровья для прохождения военной службы. Это подтвердило заключение военно-врачебной комиссии. В тот же день ему вручили боевую повестку, согласно которой он должен был явиться на отправку в воинскую часть.

Однако военнообязанный без уважительной причины не прибыл в ТЦК для дальнейшего прохождения службы в рядах ВСУ.

Так, на суде он был признан виновным в нарушении требований действующего законодательства и уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации в рамках действия военного положения

Досудебное расследование по этому делу осуществляли следственные отделения полиции №1 Золочевского райотдела полиции ГУНП во Львовской области.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на Львовщине так же осудили мужчину, который отказался от мобилизации после получения боевой повестки. Он признал свою вину и заявил, что просто не готов служить.

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