На Николаевщине после утренней атаки оккупантов повреждена линия электросети, – Ким

Оккупационные войска России ночью 28 июля обстреляли Куцурубскую громаду Николаевщины. Враг бил из артиллерии и повредил линию электросети.

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Пострадавших среди населения нет. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Ким.

"В 05:34 враг совершил артиллерийский обстрел по открытому участку местности за пределами населенного пункта Куцурубской громады, повреждена линия электросети. Пострадавших нет", – написал он.

По данным ОВА, накануне днем враг трижды атаковал Куцурубскую громаду FPV-дронами. В результате одного из ударов в селе Днепровское повреждено частное домовладение.

В другом населенном пункте возник пожар сухой травы, который был оперативно ликвидирован пожарными.

Около 09:30 в субботу оккупанты из артиллерии обстреляли акваторию Очаковской громады. Во всех случаях обошлось без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным НЭК "Укрэнерго", в Украине сократился дефицит электроэнергии, и самый тяжелый с точки зрения энергетиков период лета уже закончился. В ближайшие недели, если не будет новых удачных атак РФ на энергетические объекты, ограничения потребления могут даже сократиться.

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