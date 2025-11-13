На Николаевщине трактор подорвался на боеприпасе: водителя госпитализировали. Фото

В четверг, 13 ноября, в Николаевской области произошла трагедия. В селе Вавилово (Шевченковская территориальная община) трактор во время работы в поле подорвался на неизвестном боеприпасе.

Об этом сообщили в региональной ГСЧС. Водитель транспортного средства чудом выжил, но пострадал.

"Опасность взрывоопасных предметов на Николаевщине остается высокой. Очередной инцидент зафиксирован сегодня. Так, при въезде в населенный пункт во время культивации почвы трактор подорвался на неизвестном боеприпасе", – говорится в сообщении спасателей.

Отмечается, что в результате взрыва пострадал мужчина 1965 года рождения. С минно-взрывной травмой верхней правой конечности он госпитализирован в лечебное учреждение.

"Просим всех быть внимательными в поле и на частных земельных участках. Ни в коем случае не прикасайтесь к подозрительным предметам. Не пытайтесь самостоятельно передвинуть или обезвредить находку. Отойдите на безопасное расстояние и предупредите других. Немедленно сообщите о находке по телефонам 101 или 102, назовите точную локацию (координаты или адрес)", – резюмировали в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в четверг, 13 ноября, Николаев атаковали российские дроны-камикадзе Shahed-136. Из-за вражеской атаки пострадали шесть человек. Трое из пострадавших в тяжелом состоянии.

Стоит заметить, что около восьми часов утра в Николаевской области был объявлен сигнал воздушной тревоги. Тогда, согласно информации Воздушных сил ВСУ, местных жителей предупреждали об угрозе ударных дронов для всего южноукраинского региона.

Напомним, ранее тактическая авиация ВКС РФ впервые атаковала Николаев управляемыми авиабомбами. Тогда, по словам Виталия Кима, снаряд упал на окраинах города.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Николаевской ОГА считает, что в промежутке от двух месяцев до года российско-украинская война завершится. Он добавляет, что мира достигнут дипломатическим путем.

