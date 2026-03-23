На Одесщине дрон попал в остановку общественного транспорта, среди раненых – девушка

В Одесском районе вечером 23 марта российский БпЛА попал в остановку общественного транспорта. Два человека получили ранения: это 18-летняя девушка и 51-летний мужчина.

Вражеский обстрел подтвердил глава ОГА (ОВА) Олег Кипер. В своем Telegram-канале чиновник уточнил, что прилет по остановке произошел во время массированного удара беспилотниками по Одесщине.

Что известно об атаке

Двое гражданских были госпитализированы в состоянии средней тяжести. "Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", – заверил Кипер.

В результате дронового удара повреждения также получили объекты транспортной и энергетической инфраструктуры. По состоянию на 21:40 на местах событий работали экстренные службы, продолжались работы по ликвидации последствий.

Добавим: вечером в понедельник тревога в регионе началась около 18:30 с Болградского, Белгород-Днестровского, Измаильского и Одесского районов. Взрывы раздавались в области и в самой Одессе. "Думская" информировала, что в части Приморского и Пересыпского районов облцентра пропал свет.

Воздушные силы ВС Украины сообщали, что несколько групп российских БпЛА подлетали к Одесщине из акватории Черного моря.

Как писал OBOZ.UA, в традиционном вечернем обращении к гражданам президент Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможном массированном российском обстреле, угроза которого является повышенной в ночь на 24 марта.

