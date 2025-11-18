На оккупированной Донетчине дроны атаковали ТЭС, разгорелся пожар: момент попал на видео

На оккупированной территории Донецкой области в ночь на 18 ноября прогремели взрывы. Пожар произошел на тепловой электростанции в городе Зугрэс.

Telegram-канал Exilenova+ опубликовал видео, которые свидетельствуют о дроновой атаке. На роликах, снятых очевидцами, слышно гудение БПЛА, а также работу ПВО российского захватнического войска.

Судя по всему, по местной ТЭС произошел прилет – попадание зафиксировано на видео.

OSINT-исследователи благодаря кадрам объективного контроля определили, что атакована ПС 330 кв "Зуевская ТЭС". Координаты объекта – 48°01'58 "N 38°17'12 "E.

"Под удар попал трансформатор второго котла, по нашей информации, он выведен из строя", – сообщил проект Exilenova+.

Тем временем пропагандистские паблики заявили, что электроснабжение пропало во временно оккупированном Иловайске и некоторых других населенных пунктах, в Макеевке и некоторых районах Донецка мигал свет.

Как писал OBOZ.UA, во временно оккупированном Донецке поздно вечером 16 ноября наступил "блэкаут". По одной из версий, дроны удачно атаковали местную электроподстанцию, что и вызвало масштабное отключение света.

