На оккупированной Донетчине возросла смертность среди пожилых людей: названы причины

На оккупированной части Донетчины возросла смертность среди пожилых людей. Это обусловлено отсутствием достаточного количества лекарств в оккупации, что особенно опасно для людей, страдающих сердечными заболеваниями, диабетом и гипертонией.

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Оккупационная же власть проблему не признает, списывая избыточные смерти на "возраст" умерших. Подробности сообщает движение "Желтая Лента".

Активисты движения из оккупированной части Донетчины сообщают, что после оккупации части региона там неуклонно растет смертность среди пожилых людей.

"Медики на местах объясняют это дефицитом лекарств – особенно для людей с сердечными болезнями, диабетом и гипертонией. Официально оккупационные власти проблему не признают. В отчетах причины смерти записывают как "возраст", "старость", "обострение хронических болезней" – то есть размытые формулировки без уточнений", – отметили в "Желтой Ленте".

Там также процитировали прямую речь человека с оккупированных территорий, развенчавшего ложь оккупантов.

"Недавно умерла соседка. 66 лет. Причиной смерти написали "старость", хотя умерла она фактически из-за обезвоживания и антисанитарии – имела сильный артрит, жила сама, не могла спускаться каждый день с 12 этажа, чтобы раздобыть воду. А из крана воды у нас в домах нет с сентября 2023 года", – цитирует "Желтая Лента" рассказ.

Активисты движения сопротивления в очередной раз обратились к остающимся под оккупацией украинцам за призывом присоединяться к ним и приближать освобождение родного края. Сделать это можно через чат-бот "Разом": https://t.me/zhovta_strichka_bot

Напомним, ранее в правозащитной организации Крым SOS констатировали, что в оккупированном Крыму увеличивается количество случаев насильственных исчезновений людей. В частности, все чаще исчезают женщины. Также правозащитники рассказали о других нарушениях прав человека оккупантами на украинском полуострове.

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