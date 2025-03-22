В оккупированном Крыму увеличивается количество случаев насильственных исчезновений женщин – КрымSOS

В оккупированном Россией Крыме растет количество насильственных исчезновений людей. Это стало инструментом репрессивной системы, выстроенной оккупантами на захваченном украинском полуострове.

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В частности, все больше среди людей, судьба которых остается неизвестной или которых годами удерживают в полной изоляции без предъявления обвинений становится женщин. О тревожных тенденциях рассказал адвокационный эксперт правозащитной организации Крым SOS Артем Олийнык во время сайд-ивента в Женеве в рамках 58-й сессии Совета ООН по правам человека, организованного Human Rights House Crimea.

По словам Олийныка, ежегодно в Крыму без вести исчезают десятки человек. И количество насильственных исчезновений постоянно растет. В частности, все больше среди пропавших становится женщин.

"Одна из самых тревожных тенденций — рост количества насильственных исчезновений, ставших системным инструментом репрессий ФСБ России. Ежегодно исчезают десятки людей. Особенно беспокоит растущее количество женщин среди жертв. До сих пор неизвестной остается судьба Леры Джемиловой и Татьяны Дякуновской, которых похитили почти год назад. удерживала ее в полной изоляции годами, без предъявления никаких обвинений", – отметил эксперт.

Так, студентку Херсонского государственного университета Анну Ельцову оккупанты похитили из дома ее бабушки в одном из населенных пунктов Генического района еще 29 ноября 2022 года. Девушку содержали в заключении без предъявления никаких обвинений. Только в октябре 2024 года в ФСБ РФ заявили, что против Ельцовой возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). По версии ФСБ, студентка якобы передавала украинским спецслужбам данные о расположении российских войск в Херсонской области.

В феврале 2025 года оккупационный "Херсонский областной суд" приговорил Анну Ельцову к 10 годам колонии общего режима за "шпионаж".

В 2024 году КрымSOS зафиксировала по меньшей мере 6 новых случаев насильственных исчезновений: 2 мужчин и 4 женщины, ко всем причастны представители ФСБ. Всего за время оккупации Крыма известно о 67 жертвах насильственных похищений.

В Крым SOS объяснили, что признаками насильственного исчезновения считается лишение свободы против воли определенного лица, привлечение государственных должностных лиц, по крайней мере, косвенно, путем молчаливого согласия, отказ признать факт лишения свободы и сообщить о судьбе и местонахождении определенного лица.

"Такие случаи нарушают обычное международное гуманитарное право и не могут быть оправданы никакими обстоятельствами, в том числе и военным положением", – подчеркнули в правозащитной организации.

Олийнык добавил, что насильственные исчезновения в международном праве квалифицируются как грубое нарушение прав человека. Для оккупантов это действенный инструмент запугивания населения оккупированных территорий Украины.

Впрочем, только этим инструментом захватчики не ограничиваются, перечень репрессий, проводимых Россией в Крыму, значительно шире. Оккупационные власти наказывают жителей Крыма за критику войны или даже прослушивание украинской музыки. За эти "преступления" людям грозят избиения, обыски, аресты и публичное унижение, которое фиксируется на видео и широко используется российской пропагандой.

"Эти действия оправдывают борьбой с "дискредитацией ВС РФ", но на самом деле суды просто штампуют преследования. С марта 2022 года по меньшей мере 1126 человек стали жертвами этой политики, и их количество продолжает расти", – отметил Олийнык.

Продолжают российские оккупанты также наступление на религиозную свободу в Крыму. Религиозные общины подвергаются постоянному преследованию российскими спецслужбами, сталкиваясь с обысками, арестами, заключениями, похищениями и сфальсифицированными процессами.

В самой сложной ситуации, по словам Олейника, на полуострове оказались крымские мусульмане. Россия признала "террористической" организацию "Хизб ут-Тахрир", за "принадлежность" к ней с начала оккупации Крыма, по данным правозащитников, уголовным преследованиям подверглись 117 человек.

Также оккупанты преследуют крымчан за причастность к "Свидетелям Иеговы": известно о по меньшей мере 32 жертвах преследований, 15 из них уже были осуждены.

Напомним, ранее агенты движения "Атеш" сообщили, Росгвардия в Крыму охраняет раненых захватчиков в госпиталях, чтобы те не сбежали.

Также сообщалось, что с 2014 года только 4% детей в Крыму получили образовательные документы украинского образца.

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